FC Bayern: Kompany verkündet Entscheidung bei Lennart Karl

Philipp Heinemann 24.04.2026 • 11:16 Uhr Der FC Bayern muss weiter auf Youngster Lennart Karl verzichten. Für das Bundesliga-Spiel in Mainz ist er keine Option - doch wie sieht es mit dem ersten Duell mit Paris Saint-Germain aus?

Der FC Bayern muss auch im ersten Bundesliga-Spiel nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft auf Lennart Karl verzichten. Der Youngster wird beim FSV Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) nicht zum Kader gehören.

„Jetzt im Moment ist er nicht dabei für das Spiel gegen Mainz“, sagte Trainer Vincent Kompany und ergänzte mit dem Blick auf das Spiel gegen Paris Saint-Germain, das am kommenden Dienstag in der Champions League ansteht: „Danach schauen wir.“

Karl hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie die Bayern am 10. April bekannt gegeben hatten. Für gewöhnlich wird dabei von einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen ausgegangen.

FC Bayern: Kompany erklärt Karl-Verletzung

„Mit Muskelverletzungen ist es ein bisschen anders, als wenn du Schmerzen hast“, erklärte Kompany: „Bei Schmerzen würde ich sagen, mein Junge, das gehört zum Fußball, aber Muskelverletzungen sind nochmal was anderes. Da gibt es ein Protokoll.“

Man könne manchmal zwei bis drei Tage früher als erhofft wieder einsteigen, „aber du kannst auch keine Wunder erwarten. Deshalb bleiben wir da auch ruhig.“