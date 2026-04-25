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FC Bayern: Kuriose Stinkefinger-Szene von Olise

Kuriose Stinkefinger-Szene von Olise

Der deutsche Meister aus München dreht in Mainz dank des Joker-Duos Jamal Musiala und Michael Olise die Partie. Die beiden Offensivkünstler sorgen nach der Partie für eine sonderbare Szene.
Michael Olise leitet Bayerns Führungstor im Pokalduell mit Bayer Leverkusen mit der Hacke ein, sorgt aber auch als Reizfigur für Aufmerksamkeit.
David Funk
Der deutsche Meister aus München dreht in Mainz dank des Joker-Duos Jamal Musiala und Michael Olise die Partie. Die beiden Offensivkünstler sorgen nach der Partie für eine sonderbare Szene.

Der FC Bayern hat gegen den FSV Mainz 05 ein unfassbares Comeback gefeiert. Der frisch gebackene deutsche Meister drehte einen 0:3-Pausenrückstand noch und bejubelte damit seinen achten Sieg nach Rückstand in dieser Bundesliga-Saison. Dabei stellten sie einen Rekord mit Bayer 04 Leverkusen aus der Spielzeit 1999/00 ein.

Maßgeblich verantwortlich für das erneute Comeback war das Joker-Duo Jamal Musiala und Michael Olise. Beide trafen und belebten das Bayern-Spiel sichtlich. Nach Abpfiff lieferten sie dann eine bemerkenswerte Szene.

FC Bayern: Olise hat für Musiala nur den Stinkefinger übrig

Als der deutsche Nationalspieler nach den Feierlichkeiten bei den Fans sichtlich glücklich ein Sieger-Selfie mit dem Franzosen machen wollte, war dieser nicht sonderlich begeistert und zeigte mit grimmiger Miene den Stinkefinger in die Handykamera.

Musiala hatte dafür nur ein Lachen übrig und setzte zum zweiten Versuch an, doch auch diesmal gab es von Olise erneut nur eine finstere Miene inklusive des erhobenen Mittelfingers.  

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Der Franzose ist mittlerweile schon berüchtigt für seine extrem zurückhaltende Art und zeigt sich beispielsweise auch auf Fotos als „Man of the Match“ meist nur mit stoischer Miene.

Dabei hätte der Franzose auch gegen Mainz allen Grund zum Grinsen gehabt: Er schoss mit einem Traumtor in seiner typischen Manier den 2:3-Ausgleich.

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