Tottenham auf Abstiegsplatz: Spurs droht Premier-League-Abstieg

SID 10.04.2026 • 23:30 Uhr Weil Konkurrent West Ham gewinnt, liegen die Spurs in der Premier League nur noch auf dem 18. Tabellenplatz. Jetzt droht der Super-GAU.

Dem englischen Fußball-Traditionsklub Tottenham Hotspur droht mehr denn je der Super-GAU. Die Londoner rutschten am Freitagabend erstmals seit 17 Jahren auf einen Abstiegsplatz, weil der direkte Konkurrent West Ham United 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann.

Spurs droht Festkleben auf Platz 18

Sollten die Spurs am Sonntag (15.00 Uhr) nicht beim AFC Sunderland siegen, bleibt Tottenham nach 31 von 38 Premier-League-Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz.

Tottenham erstmals seit 2009 unten

Nach einem kompletten Spieltag auf einem Abstiegsplatz hatte Tottenham zuletzt im März 2009 gelegen.

Erster Spurs-Abstieg seit 1977

Es wäre der erste Abstieg seit der Saison 1976/77, als die Spurs Tabellenletzter der First Division wurden. Ein Jahr später war der sofortige Wiederaufstieg gelungen.

De Zerbi dritter Tottenham-Teammanager

Der Europa-League-Sieger hatte Ende März den Italiener Roberto De Zerbi als bereits dritten Teammanager in dieser Saison eingestellt.

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