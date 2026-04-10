Tottenham auf Abstiegsplatz: Spurs droht Premier-League-Abstieg

Dem englischen Fußball-Traditionsklub Tottenham Hotspur droht mehr denn je der Super-GAU. Die Londoner rutschten am Freitagabend erstmals seit 17 Jahren auf einen Abstiegsplatz, weil der direkte Konkurrent West Ham United 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann.
Tottenham droht der Super-GAU
Weil Konkurrent West Ham gewinnt, liegen die Spurs in der Premier League nur noch auf dem 18. Tabellenplatz. Jetzt droht der Super-GAU.
Spurs droht Festkleben auf Platz 18
Sollten die Spurs am Sonntag (15.00 Uhr) nicht beim AFC Sunderland siegen, bleibt Tottenham nach 31 von 38 Premier-League-Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz.
Tottenham erstmals seit 2009 unten
Nach einem kompletten Spieltag auf einem Abstiegsplatz hatte Tottenham zuletzt im März 2009 gelegen.
Erster Spurs-Abstieg seit 1977
Es wäre der erste Abstieg seit der Saison 1976/77, als die Spurs Tabellenletzter der First Division wurden. Ein Jahr später war der sofortige Wiederaufstieg gelungen.
De Zerbi dritter Tottenham-Teammanager
Der Europa-League-Sieger hatte Ende März den Italiener Roberto De Zerbi als bereits dritten Teammanager in dieser Saison eingestellt.
Tudor entlassen, Saisonstart mit Frank
Sein Vorgänger Igor Tudor war nach nur sieben Spielen entlassen worden. Die Londoner waren mit Thomas Frank in die Saison gegangen.