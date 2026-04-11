FC Bayern: Plötzlich spricht Leon Goretzka über Eberls Gesang

Julius Schamburg 11.04.2026 • 19:47 Uhr Der FC Bayern feiert den 40. Geburtstag von Trainer Vincent Kompany. Aber wie steht es eigentlich um die Gesangskünste bei den Münchnern?

Am Freitag wurde Bayern-Coach Vincent Kompany 40 Jahre alt. Die Spieler ließen es sich nicht nehmen, ihren Trainer zu feiern. Aber wer hat eigentlich am besten gesungen?

„Wenn ich einen rauspicken müsste, dann Max Eberl“, sagte Leon Goretzka vor dem Ligaspiel gegen St. Pauli (5:0) bei Sky. Der Sportvorstand des FC Bayern sei nämlich „am lautesten“ gewesen.

Eberl: „Man will mich nicht singen hören“

Eberl selbst wurde wenig später auch befragt. Ob er wirklich am lautesten gesungen habe? „Das kann ich nicht sagen. Dann muss es unbewusst gewesen sein. Ich dachte, ich habe mich zurückgehalten, weil man will mich nicht singen hören“, witzelte der 52-Jährige.

Kompany hatte wohl nicht allzu sehr darauf geachtet. „Ich glaube, ich war in dieser Phase etwas schüchtern und habe auf den Boden geschaut. Aber natürlich – ich schätze das. Momente, wo man im Mittelpunkt steht, sind immer etwas komisch“, erklärte der Coach.

FC Bayern: Hoher Besuch für Kompany

Ebenjene Momente als Verein und als Familie haben für den Belgier eine besondere Bedeutung: „Wir schätzen das. Das waren schöne Momente.“

Dabei hatte der Belgier gar nicht mit dem Geburtstagsständchen gerechnet: „Max Eberl hat sich in mein Büro gesetzt und wir haben uns zehn Minuten unterhalten, über alles Mögliche. Ich habe gedacht, ich muss jetzt arbeiten, denn wir haben viele Spiele.“

Doch bevor es an die Arbeit ging, wurde erstmal ein wenig gefeiert. „Und dann war auf einmal mein Vater da, Uli Hoeneß, Karl-Heinz-Rummenigge, Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen – das war schon besonders“, freute sich Kompany.

Nach dem Spiel gratulierte auch Sky-Moderator Sebastian Hellmann dem 40-Jährigen. Als er zum Interview kam, begrüßte ihn Experte Lothar Matthäus mit den Worten: „Aber wir singen nicht.“