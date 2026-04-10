FC Bayern: Plötzlich wurden Vincent Kompanys Pläne über den Haufen geschmissen

Tobias Wiltschek 10.04.2026 • 15:03 Uhr Besonderer Moment an der Säbener Straße: Die Mannschaft des FC Bayern hat Trainer Vincent Kompany zu seinem 40. Geburtstag gefeiert. Dabei hatte der Belgier ganz andere Pläne.

Am Freitag wurde Vincent Kompany 40 Jahre alt – und obwohl der Bayern-Coach den Fokus ausschließlich auf den Fußball legen wollte, kam er an seiner Mannschaft nicht vorbei. Die Spieler ließen es sich nicht nehmen, ihren Trainer zu feiern.

„Ich wollte eigentlich meinen Geburtstag nicht feiern“, sagte Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim FC St. Pauli (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Für ihn habe von Beginn an der sportliche Auftrag im Vordergrund gestanden, nicht private Anlässe.

Spieler des FC Bayern überraschen Vincent Kompany

Die Mannschaft und der Verein hatten jedoch andere Pläne. Nach der Pressekonferenz wurde eine kleine Geburtstags-Überraschung mit Weißwurst-Frühstück in der Spieler-Kantine organisiert. „Um 11 Uhr sangen die Spieler lauthals ‚Happy Birthday‘, es wurde geklatscht und gejohlt“, hieß es in der Bild.

Kompany bedankte sich demnach mit einer kurzen Rede, ehe ehe der Trainingsalltag fortgesetzt wurde. Der Coach betonte, dass solche Gesten zwar „schön“ seien, er aber am Ende des Tages an Ergebnissen und der Entwicklung der Mannschaft gemessen werden wolle.