FC Bayern: Überraschende Maßnahme bei Davies

Johannes Behm 30.04.2026 • 19:44 Uhr Alphonso Davies trainiert nach seiner Auswechslung in Paris am Donnerstag nur individuell an der Säbener Straße.

Nach seiner Auswechslung in der Halbzeit bei Paris Saint-Germain am Dienstagabend (4:5) hat Alphonso Davies vom FC Bayern am Donnerstag an der Säbener Straße nur individuell trainiert. Das belegen Aufnahmen der Bild.

Demnach war Davies für knapp 40 Minuten mit Reha-Trainer Simon Martinello aktiv.

Zuletzt war der 25-Jährige von einem Muskelfaserriss und einer Zerrung im Oberschenkel ausgebremst worden. Vergangenes Jahr hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Eberl lobte Davies-Leistung gegen PSG

Im Pariser Prinzenpark stand Davies dann überraschend in der Startelf, durfte jedoch nur 45 Minuten mitwirken. In der Halbzeit wurde er durch Konrad Laimer ersetzt.

Sportvorstand Max Eberl hatte seine Leistung nach dem Torspektakel in Paris gelobt. „Ich finde, Phonzy hat sehr, sehr gut gespielt. Er war extrem gut im Spiel. Mit seiner Schnelligkeit hat er natürlich genau den Aspekt, den du gegen solche Außenbahnspieler brauchst, um hinterherzukommen“, sagte Eberl.

„Er wurde dann in der Halbzeit herausgenommen. Das sind Entscheidungen, die der Trainerstab trifft“, erklärte der Sportvorstand weiter.