FC Bayern: Wieder Sorgen! Davies vergießt bittere Tränen

Maximilian Huber 10.03.2026 • 22:47 Uhr Alphonso Davies droht ein erneuter Ausfall. Der Bayern-Star feiert gegen Atalanta sein Comeback und muss direkt wieder ausgewechselt werden. Der Kanadier vergießt bittere Tränen.

Ganz bitterer Moment für Bayern-Star Alphonso Davies! Während der deutsche Rekordmeister bei Atalanta Bergamo ein Schützenfest feierte (6:1), hat sich der Kanadier womöglich erneut verletzt.

Davies signalisierte dem bayerischen Trainerteam in der 70. Minute, dass es für den Verteidiger nicht weitergehen würde. Der 25-Jährige kam erst zu Beginn der zweiten Halbzeit für Konrad Laimer auf den Platz, nachdem Davies die vergangenen zwei Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren musste.

Davies vergießt Tränen und wird getröstet

Schon auf dem Platz fluchte der Kanadier laut vor sich hin und vergoss bittere Tränen. Jonathan Tah und Leon Goretzka trösteten ihren Teamkollegen, der im vergangenen Jahr viele Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte.

Cheftrainer Vincent Kompany nahm seinen Schützling an der Seitenlinie in die Arme, Davies wurde wenig später in die Katakomben begleitet. Immer wieder zog sich der Bayern-Star das Trikot über den Kopf und konnte sein Verletzungspech nicht fassen. Für den 25-Jährigen kam Tom Bischof auf den Platz.

Auch Musiala und Urbig angeschlagen

Wenig später mussten auch Jamal Musiala und Jonas Urbig vorzeitig angeschlagen vom Platz.

Musiala fasste sich nach einem Sprint immer wieder an den Knöchel und verließ in der Nachspielzeit den Platz. Da die Münchner zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wechseln konnten, spielte der Klub die Schlussminuten in Unterzahl.