FC Bayern: Ulkige Gnabry-Aktion für Goretzka!

Philipp Heinemann , Niklas Senger 04.04.2026 • 18:38 Uhr Die Bayern feiern nach dem Last-Minute-Sieg in Freiburg ausgelassen - Serge Gnabry lässt sich zu einer ungewöhnlichen Aktion hinreißen. Trainer Vincent Kompany reagiert denkbar verblüfft.

So ausgelassen jubeln die Stars des FC Bayern in der Bundesliga selten: Nach dem extrem späten Sieg beim SC Freiburg war die Laune bei den Münchnern bestens – wie nicht zuletzt an einer ulkigen Aktion von Serge Gnabry zu erkennen war.

Während das Team vor den mitgereisten Auswärtsfans jubelte, schlüpfte der deutsche Nationalspieler in eine Hose, die die Anhänger auf den Rasen geworfen hatten. Zu sehen auf dem Kleidungsstück: das vielfach aufgedruckte Gesicht von Teamkollege Leon Goretzka.

FC Bayern: Auch Gnabry feiert Goretzka

Lachend klatschte sich Gnabry mit eben jenem Mitspieler ab, während ein ebenfalls auf das Spielfeld geworfenes Goretzka-Banner von Verteidiger Josip Stanisic in die Höhe gehalten wurde.

Wenig später zog Gnabry die Hose wieder aus und gab die beiden Fan-Utensilien wieder an die Zuschauer zurück.

Trainer Vincent Kompany wirkte auf der anschließenden Pressekonferenz beinahe sprachlos, als er auf die kuriose Szene angesprochen wurde. „Er hatte eine Hose mit dem Kopf von Goretzka drauf“, fasste der Belgier noch einmal zusammen und führte mit einem leichten Kopfschütteln aus: „Vielleicht ist mein Deutsch noch nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Frage nicht verstanden habe.“

Mit Blick auf das Viertelfinale in der Champions League und einem Lächeln meinte Kompany weiter: „Sie können mich jetzt gerne etwas zu Real Madrid fragen, aber bei diesem Thema habe ich keine Ahnung. Entschuldigung.“

Goretzka? Keine Spur von Ablehnung

Goretzka wird die Bayern im Sommer verlassen. In der Vergangenheit war er bei der eigenen Anhängerschaft nicht immer nur gut gelitten, nach dem Sieg gegen Freiburg war von Ablehnung aber nichts zu spüren – im Gegenteil.