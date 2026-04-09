FC Bayern: Winkt Goretzka ein verlockendes Angebot?

David Funk 09.04.2026 • 13:50 Uhr Ist die Zukunft von Leon Goretzka schon bald entschieden? Das behauptet zumindest eine italienische Zeitung, die von einem möglichen Engagement bei der AC Mailand berichtet.

Seit der Bekanntgabe von Leon Goretzkas Abschied vom FC Bayern im Sommer 2026 ranken sich diverse Gerüchte um den zukünftigen Verein des zentralen Mittelfeldspielers. Juventus Turin, Atlético Madrid, der FC Arsenal und die SSC Neapel wurden bereits mit dem deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Auch der AC Mailand galt dem Vernehmen nach schon als Interessent – laut der Gazzetta dello Sport wird diese Option nun konkreter. Demnach soll den deutschen Nationalspieler ein verlockendes Angebot von den Rossoneri erwarten.

Goretzka: Keine zeitnahe Verkündung

In diesem Atemzug nennt die italienische Zeitung konkrete Zahlen: Fünf Millionen Euro Gehalt pro Saison und ein Deal über drei Jahre.

Als Vorbild für die Überlegungen soll die im vergangenen Jahr abgeschlossene Vertragsverlängerung mit Mittelfeldakteur Adrien Rabiot dienen. Der Franzose hatte im September 2022 seinen Vertrag bei Milan bis 2028 verlängert. Auch die ablösefreie Verpflichtung von Luka Modric soll den Klub-Verantwortlichen als Vorbild gedient haben.

Weil sich Goretzka mit den Bayern in den entscheidenden Wochen der jeweiligen Titelrennen der drei Wettbewerbe befindet, soll der deutsche Nationalspieler laut der italienischen Zeitung eine kurzfristige Entscheidung bezüglich seiner Zukunft anstreben.