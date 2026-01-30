FC Bayern: Emotionales Goretzka-Statement

Jannis Blank 30.01.2026 • 11:21 Uhr Leon Goretzka hat sich persönlich zu Wort gemeldet und für Klarheit gesorgt. In einem emotionalen Instagram-Post erklärt der Bayern-Star, warum er bleibt – und warum seine Zeit in München dennoch endet.

Mit einem emotionalen und persönlichen Statement auf Instagram hat sich Leon Goretzka am Freitag zu Wort gemeldet und seinen Abschied vom FC Bayern München im kommenden Sommer bekannt gegeben.

Zuvor hatte der Nationalspieler betont, dass er trotz intensiver Wechselgerüchte bis zum Saisonende beim Rekordmeister bleiben werde.

FC Bayern: Goretzka schwärmt von Team und Trainer

In seinem Post schrieb Goretzka: „So sehr mich das Interesse internationaler Top-Clubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte.“

Der 30-Jährige machte zugleich deutlich, dass diese Entscheidung auch mit seiner Verantwortung gegenüber der Mannschaft zusammenhängt.

„Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spaß macht, und einem Trainer, der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat! Diesem Team und dem Verein fühle ich mich verpflichtet.“

Goretzka-Abschied einvernehmlich beschlossen

In dem Statement, in dem er sich für den Rest der Saison bekennt, bestätigt Goretzka das Ende seiner Zeit beim FC Bayern: „Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit im Sommer endet.“

Der Mittelfeldspieler erklärte auch seine Beweggründe für diesen Schritt: „Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen: als Fußballer und als Mensch.“

Der Post wurde von einem Bild begleitet, auf dem Goretzka sein Bayern-Trikot mit der Jahreszahl 2026 in den Händen hält. Daneben sind die drei großen Titel zu sehen, die er mit dem FC Bayern gewann: die Trophäe der Champions League, der DFB-Pokal und die Meisterschale.

Fokus auf Titel und gemeinsame Ziele

Trotz der feststehenden Trennung im Sommer richtete Goretzka seinen Blick klar auf die laufende Spielzeit. „Doch davor gibt es noch viel zu tun. Lasst uns gemeinsam alles dafür geben, dass wir mit dem FC Bayern und auch mit der Nationalmannschaft den maximalen Erfolg in dieser Saison und bei der WM erzielen!”

Zum Abschluss wandte sich der Mittelfeldspieler direkt an die Fans: „Ich freue mich darauf! Danke für eure Unterstützung! 2026! Mia san mia!“

Wechselgerüchte und Atletico-Angebot

In den Tagen vor dem Statement war Goretzka wiederholt mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zufolge lag dem FC Bayern bereits ein Angebot für einen Winter-Transfer vor, zudem soll es eine grundsätzliche Zusage des Spielers gegeben haben.

Diese Option verfolgte Goretzka jedoch nicht weiter. Mit seinem Instagram-Post machte er nun deutlich, dass er das Angebot zurückgezogen hat und die laufende Saison vollständig in München absolvieren wird.

Freund bestätigte Verbleib bis Saisonende