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Fix! Erneute Reise des FC Bayern nach Asien

Bayern reisen erneut nach Asien

Der FC Bayern absolviert seine Saisonvorbereitung 2026 im Rahmen der Audi Summer Tour in Asien. Im August reisen die Münchner nach Südkorea und Hongkong, wo zwei Testspiele geplant sind.
Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen lobt auf der Bankett-Rede nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel des Viertelfinals der Königsklasse gegen Real Madrid besonders zwei Persönlichkeiten: Trainer Vincent Kompany - und einen sicheren Rückhalt auf dem Platz.
Niklas Trettin
Der FC Bayern absolviert seine Saisonvorbereitung 2026 im Rahmen der Audi Summer Tour in Asien. Im August reisen die Münchner nach Südkorea und Hongkong, wo zwei Testspiele geplant sind.

Der FC Bayern München wird seine Saisonvorbereitung 2026 erneut in Asien absolvieren. Das bestätigte der Verein am Freitag. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, führt die „Audi Summer Tour“ vom 1. bis 8. August nach Südkorea auf die Insel Jeju und nach Hongkong.

Es ist bereits die zehnte Ausgabe der internationalen Vorbereitungstour des Klubs. Sportlich sind im Rahmen der Reise zwei Testspiele angesetzt. Zunächst trifft das Team von Trainer Vincent Kompany am 4. August auf Jeju SK FC. Drei Tage später wartet im Kai Tak Stadium in Hongkong ein weiterer Härtetest gegen den englischen Klub Aston Villa.

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FC Bayern: Asienreise ein „besonderes Zeichen“

Neben dem sportlichen Programm heben die Münchner die strategische Bedeutung der Reise hervor. Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb, sprach von einem „besonderen Zeichen“; die zehnte Austragung der Tour stehe für „Aufbruch, Dynamik und Richtungsgebung“. Gleichzeitig unterstrich er die allgemeine Relevanz. Laut Klubangaben lebt gut die Hälfte der weltweit rund eine Milliarde Bayern-Fans in Asien.

Für den FCB ist es nicht die erste Reise in die Region. In Hongkong war der Klub zuletzt 2007 zu Gast, in Südkorea spielte man bereits im Sommer 2024. Asien ist nun zum fünften Mal Ziel der Audi Summer Tour. Der Rekordmeister verfügt zudem über eigene Niederlassungen in Shanghai, Bangkok und Seoul, um die Nähe zu Fans und Partnern vor Ort weiter auszubauen.

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