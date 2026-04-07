Fan verstorben: Traurige Nachrichten von der Eintracht

Eintracht Frankfurt trauert um einen im Anschluss an das Heimspiel gegen den 1. FC Köln verstorbenen Fan. Der 87 Jahre alte Mann erlitt am Sonntag während der zweiten Halbzeit auf der Haupttribüne einen Herzstillstand und konnte nach notärztlicher Behandlung vor Ort zunächst noch einmal reanimiert werden.
Traurige Nachrichten von der Eintracht
Trauer bei der SGE. Nach dem Heimspiel gegen Köln erleidet ein Anhänger einen Herzstillstand und verstirbt wenig später im Krankenhaus.
Die Eintracht trauert um einen Anhänger
© picture-alliance/HMB-Media/SID/Heiko Becker
Anschließend ließ sich sein Zustand allerdings nicht mehr stabilisieren, sodass das Mitglied der SGE noch am Abend im Krankenhaus verstarb.
Eintracht drückt Mitgefühl aus
„Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintracht-Familie ist tief betrübt“, schrieben die Hessen und drückten den betroffenen Angehörigen und Freunden ihr Mitgefühl aus.
Zugleich bedankte sich der Verein für den Einsatz der Rettungskräfte und das „sensible Gespür“ der Anhänger beider Teams. Beide Fanlager hatten nach dem Notfall ihre Unterstützung zwischenzeitlich eingestellt.