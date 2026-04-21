Bundesliga: Frankfurt holt Zweitliga-Torjäger zurück

SID 21.04.2026 • 10:27 Uhr Mittelstürmer Noel Futkeu kehrt nach einer prächtigen Entwicklung in der 2. Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurück.

Stürmer Noel Futkeu kehrt zur Saison 2026/27 zu Eintracht Frankfurt zurück. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt.

Derzeit steht der 23-Jährige noch beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag, jedoch macht die SGE Gebrauch von einer Rückkaufoption.

2. Liga: Futkeu ist zweitbester Torjäger

„Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, „die regelmäßige Spielpraxis in der zweiten Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich.“