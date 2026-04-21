Bundesliga: Frankfurt holt Zweitliga-Torjäger zurück

Stürmer Noel Futkeu kehrt zur Saison 2026/27 zu Eintracht Frankfurt zurück. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt.
Frankfurt holt Torjäger zurück
Mittelstürmer Noel Futkeu kehrt nach einer prächtigen Entwicklung in der 2. Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurück.
Derzeit steht der 23-Jährige noch beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag, jedoch macht die SGE Gebrauch von einer Rückkaufoption.
2. Liga: Futkeu ist zweitbester Torjäger
„Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, „die regelmäßige Spielpraxis in der zweiten Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich.“
Futkeu war 2023 nach Frankfurt gewechselt, wo er zunächst bei der U21 in der Regionalliga Südwest auf sich aufmerksam machte. Im Jahr darauf folgte der Wechsel nach Mittelfranken – in der laufenden Saison ist Futkeu mit 15 Treffern zweitbester Torschütze der zweiten Liga. Beim jüngsten 3:2-Sieg der abstiegsbedrohten Fürther über Darmstadt 98 am Wochenende erzielte Futkeu alle drei Tore.