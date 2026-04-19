Gerne pünktlich: "The German" Diomande erklärt Spitznamen

SID 19.04.2026 • 06:42 Uhr Der Shootingstar von RB Leipzig Yan Diomande glänzt erneut auf dem Platz - und erzählt danach, woher sein Spitzname stammt.

Nach dem nächsten wichtigen Erfolg samt eigener Glanzleistung war Shootingstar Yan Diomande in Plauderlaune. Woher sein Spitzname „The German“ eigentlich stammt? „Auf solche Dinge wie Pünktlichkeit wird sehr genau geachtet, in Spanien war das anders“, erklärte der 19 Jahre alte Angreifer von RB Leipzig nach dem 3:1 (1:1)-Sieg bei Eintracht Frankfurt am Sky-Tisch.

Die allgemein recht deutsche Tugend hat Diomande bereits verinnerlicht – und sich so seinen Spitznamen verdient. Zu Beginn sei es schon „schwierig“ für ihn gewesen, sagte der Ivorer, der erst vor der Saison von CD Leganes nach Leipzig gekommen war, „weil die Kultur hier anders ist“.

Dass er aber inzwischen „sehr glücklich“ mit der neuen Situation ist, dazu dürfte auch der sportliche Aufschwung von RB seinen Teil beitragen: Durch den Sieg samt Führungstor durch Diomande (27.) hat Leipzig die Europapokal-Qualifikation sicher und liegt im Rennen um die Champions League aussichtsreich in Position.

Bundesliga: Leipzig auch dank Diomande voll auf Champions-League-Kurs

Dass Diomande zu Beginn des möglichen Leipziger Abenteuers Königsklasse schon längst bei einem europäischen Topklub spielen könnte, schoben aber die Beteiligten gedanklich erstmal beiseite. Er selber beschäftige sich mit seinem steigenden Marktwert überhaupt nicht, sagte Diomande: „Mein Job ist es, auf dem Platz zu spielen, und mein Umfeld kümmert sich um die Dinge daneben. Ich konzentriere mich nur auf die restlichen Saisonspiele.“