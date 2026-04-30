Später Konter für Basler von Goretzka - acht Jahre nach Doppelpass-Zwist

Philipp Heinemann 30.04.2026 • 13:31 Uhr Leon Goretzka blickt auf eine erfolgreiche Zeit beim FC Bayern zurück - und auf den SPORT1-Experten Mario Basler, der ihm diese einst nicht zugetraut hatte.

In wenigen Wochen endet der Karriereabschnitt von Leon Goretzka beim FC Bayern. Acht Jahre lang wird der deutsche Nationalspieler letztlich in München gespielt haben – obwohl ihm das nicht alle zugetraut haben. Ein einstiger Bayern-Star wettete zu Beginn gar gegen ihn – was auch Goretzka nicht vergessen hat.

„Ich erinnere mich an eine Doppelpass-Sendung, in der Mario Basler und Peter Neururer eine Wette abgeschlossen haben“, sagte der 31-Jährige nun in einem Interview mit dem Bayern-Magazin „51“.

„Basler meinte, dass ich keine fünf Spiele für Bayern machen werde – es sind dann ja doch ein paar mehr geworden. Ich weiß gar nicht, ob Peter Neururer seine Kisten Bier je bekommen hat“, erklärte Goretzka mit einem Schmunzeln.

Basler äußerte Zweifel an Goretzka – Neururer überzeugt

Tatsächlich kam es wenige Wochen vor Goretzkas Wechsel 2018 vom FC Schalke zu den Bayern zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen TV-Experte Basler und Trainer-Urgestein Neururer – der beim VfL Bochum einst Goretzkas Coach war. Im SPORT1 Doppelpass wurden Goretzkas Startelfchancen in München diskutiert – und Basler äußerte Zweifel.

„Wir müssen uns die Frage stellen: Setzt er sich bei Bayern durch? Ist der Junge mit 22 zufrieden, wenn er bei Bayern nur fünf Einsätze hat? Weil bei Bayern München gibt’s andere Granaten als Leon Goretzka.“

Neururer hielt dagegen: „Wenn Leon Goretzka wieder gesund wird und in seiner Entwicklung weitere Schritte nach vorne macht, die ich übrigens schon seit Jahren vorhersage, dann wird Leon Goretzka nicht vier, fünf Einsätze haben, sondern dann wird er Stammspieler sein.“

Basler erwiderte ungläubig: „Im ersten Jahr? Die Wette kannst du bei mir abgeben, dass er das nicht schafft.“

Goretzka sah eigenen Bayern-Erfolg nicht kommen

Letztlich absolvierte Goretzka in seinem ersten Jahr bei Bayern 42 Einsätze (neun Tore, sieben Assists). 29 Mal fand er sich in der ersten Elf wieder. In der Bundesliga waren es 30 Einsätze, davon 23 Mal von Beginn an.

Der heute 31-Jährige, der vor einem Wechsel zur AC Milan stehen soll, widerlegte offenbar so manchen Zweifler, wie er nun selbst verrät: „Ich kann mich noch gut an meine erste Pressekonferenz erinnern. Da hat mich jemand gefragt, was meine Ziele sind – und ich habe gesagt, dass ich mich zeitnah in der Startelf sehe. Da hat der eine oder andere im Raum geschmunzelt.“

Es sei erwähnt, dass Goretzka seinen Erfolg beim Rekordmeister selbst nicht ganz kommen sah: „Dass ich am Ende so lange bleiben und so erfolgreich sein würde, hätte aber auch ich damals nicht für möglich gehalten.“

Der Mittelfeldspieler gewann in seiner Bayern-Zeit unter anderem einmal die Champions League, Meister wurde er stolze sieben Mal. Weitere Titel könnten in seinen letzten Wochen bei den Münchnern noch folgen.