FC-Bayern-Star Leon Goretzka soll sich mit neuem Klub fast einig sein!

SPORT1 29.04.2026 • 10:04 Uhr Wie die Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtet, stehen Milan und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Zeitung berichtet, dass der DFB-Star „grünes Licht“ für einen Wechsel gegeben habe. Dort hieß es auch, dass Goretzka die Saison erst beenden werde, bevor eine finale Entscheidung verkündet wird. Das deckt sich mit Informationen von SPORT1.

Goretzka bei Milan wohl Wunschkandidat

Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, sein Weggang ist offiziell beschlossen, er könnte ablösefrei wechseln.

Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der Nationalspieler soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein.