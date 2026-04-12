Nach Rekordtreffer: Bayern-Star nimmt sich auf die Schippe

SID 12.04.2026 • 06:20 Uhr Leon Goretzka erzielt für den FC Bayern einen ganz besonderen Treffer. Für den 31-Jährigen ist dieser zudem eine ganz persönliche Genugtuung.

Leon Goretzka dachte nach seinem historischen Treffer gegen St. Pauli schnell an ein langes zurückliegendes Missgeschick. „Zuvor habe ich mich in die Geschichtsbücher mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga eingetragen“, sagte der Nationalspieler und fügte schmunzelnd an: „Von daher ist es vielleicht eine ganz gute Korrektur jetzt.“

In der Saison 2018/19 war dem gebürtigen Bochumer Goretzka in Augsburg nach gerade einmal 13 Sekunden ein Treffer ins eigene Netz unterlaufen, das bis heute kein Spieler unterboten hat.

Bayern knackt Tor-Rekord aus der Saison 1971/72

Jetzt war es dem langjährigen Bayern-Profi, der den Klub nach der Saison verlassen wird, beim 5:0 (1:0)-Sieg des FCB auf St. Pauli aber auch vorbehalten, den 102. Saisontreffer seiner Mannschaft zu erzielen. Damit übertraf das Team von Vincent Kompany den fast 54 Jahre alten Bestwert aus der Saison 1971/72 – und freute sich kollektiv über den Rekord.

„Ich finde es einfach schön“, sagte Kompany zur besonderen Leistung seiner Mannschaft: „Es ist unheimlich schwer, egal welchen Rekord bei Bayern München aufzustellen. Es ist fast unmöglich, es ist Wahnsinn, alles ist vom Allerhöchsten. Und wenn du einen Torrekord schaffst, dann ist es auch ein gutes Zeichen für die Jungs.“

Goretzka gegen Real Madrid wohl nur auf der Bank

Ein weiteres gutes Zeichen kurz vor dem mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN und im SPORT1-LIVETICKER) gegen Real Madrid, bei dem Goretzka wahrscheinlich wieder ins zweite Glied zurückrücken muss. Beim Hinspiel in Madrid (2:1) wurde der 31-Jährige erst in der Nachspielzeit eingewechselt.