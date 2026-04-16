Champions League: Termine fix! Wann der FC Bayern ums Finale kämpft

Curdt Blumenthal 16.04.2026 • 14:54 Uhr Für den FC Bayern München winkt im Duell gegen Paris Saint-Germain das Finalticket der UEFA Champions League. SPORT1 klärt auf, wann und wo die Entscheidung fällt.

Der FC Bayern München steht nach dem furiosen 4:3 im Champions-League-Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid im Halbfinale der Königsklasse.

Dort erwartet den Rekordmeister allerdings niemand geringeres als der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nicht.

Hinspiel bereits am 28. April

Denn das Hinspiel findet bereits am 28. April um 21 Uhr im Pariser Prinzenpark statt. Besonders bitter: Trainer Kompany darf das Spiel wegen einer Sperre nicht von der Seitenlinie aus verfolgen.

Die Entscheidung fällt dann eine Woche später im Rückspiel am 6. Mai ab 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Während das erste Spiel von Amazon übertragen wird, läuft das entscheidende Rückspiel beim Streaming-Anbieter DAZN.

Die Bilanz zwischen den beiden Top-Klubs spricht leicht für die Münchner. So konnte der FCB neun der vergangenen 16 Duelle für sich entscheiden. Ein Unentschieden gab es noch nie.