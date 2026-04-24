Bundesliga: Derby gegen Köln kommt "zur richtigen Zeit"

SID 24.04.2026 • 11:20 Uhr Bayer benötigt im Endspurt Siege für die Champions League - auch in Köln. Der Trainer blendet die Debatte um seine Zukunft weiter aus.

Trotz des Pokal-Ausscheidens und den zunehmenden Diskussionen um seine Zukunft kommt das Derby gegen den 1. FC Köln für Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand zur „richtigen Zeit“.

Er finde es „super“, am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) in Köln zu spielen, betonte der Däne am Freitag: Seine Spieler wüssten, „was das bedeutet. Wir haben noch vier Spiele und wir müssen diese vier Spiele gewinnen.“

Bundesliga: „Das müssen wir kontrollieren“

Leverkusen läuft in der Bundesliga den eigenen Ansprüchen hinterher und geht als Tabellensechster nur als Jäger in den Endspurt um die Champions-League-Ränge. In Köln brauche es neben der spielerischen Klasse auch „die richtige Mentalität“, aber es sei wichtig, „nicht nur mit Emotionen zu spielen“, sagte Hjulmand, der erneut auf Christian Kofane und wohl auch auf Lucas Vázquez verzichten muss: „Die Emotionen sind größer in einem Derby. Das müssen wir kontrollieren.“

Dass öffentlich bereits mögliche Nachfolger für den Sommer gehandelt werden, blendet Hjulmand nach eigener Aussage weiter aus. „Ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Ich bin völlig fokussiert, von dem Moment an, in dem ich aufwache, bis ich schlafen gehe“, sagte der Däne: „Jeder Atemzug, den ich nehme, ist darauf ausgerichtet, dem Team zu helfen, diese Spiele zu gewinnen.“