DFB-Pokal: Bayern bricht den Final-Fluch!

Maximilian Huber 22.04.2026 • 22:40 Uhr Der FC Bayern München steht zum ersten Mal seit 2020 wieder im DFB-Pokalfinale. Das Team um Cheftrainer Vincent Kompany meistert die Hürde Bayer Leverkusen.

Erstmals seit 2020 steht der FC Bayern München im DFB-Pokalfinale! Die Münchner entschieden das Halbfinale bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 (1:0) für sich und dürfen somit am 23. Mai in Berlin um den Titel spielen.

„Ich habe Berlin vermisst. Es waren immer herausragende Spiele dort, es ist ein besonderer Tag für den Verein“, sagte Manuel Neuer nach dem Spiel im ZDF.

Harry Kane (22.) und Luis Díaz (90.+3) trafen für den Deutschen Meister. Gegner im Pokalfinale wird der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg sein. In der vergangenen Pokal-Saison war Bayern im Achtelfinale noch an Bayer (0:1) gescheitert.

Kane jagt den Ball unter die Latte

Von Beginn an riss der FC Bayern das Spiel an sich und diktierte in Leverkusen das Geschehen. Eine erste Chance ergab sich für Dayot Upamecano, der in der Folge eines Eckballs an das Leder kam und den Ball über die Querlatte jagte (5.).

Effizienter zeigte sich wenig später Harry Kane, der sein Team in Führung brachte: Eine Hereingabe von Jamal Musiala landete im Strafraum beim Engländer, der sich den Ball auf seinen starken rechten Fuß legte und diesen hart unter die Latte vollstreckte (22.).

Auch infolge der Führung blieb Bayern das bestimmende Team, zum Pausenpfiff betrug das Schussverhältnis 10:0 für die Münchner.

Díaz macht in der Nachspielzeit alles klar

Nachdem Robert Andrich kurz nach Wiederanpfiff das 0:2 verhinderte (49.), ergab sich auf der anderen Seite die große Chance zum Ausgleich. Nathan Tella zog halbrechts am Strafraumrand mit links ab und visierte das lange Eck an; Neuer tauchte ab und fischte den Ball aus dem Eck (52.). Anschließend ballte der Weltmeister von 2014 die Faust und klopfte sich auf die Brust.

„Der hätte genau gepasst. Ich konnte ihn noch um den Pfosten lenken. Das war so ein Bayern-Moment aus früheren Zeiten, wo ich oft wenig zu tun bekommen habe und dann einmal da sein musste. Das war heute wieder der Fall“, sagte Neuer nach dem Spiel im ZDF.