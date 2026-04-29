HSV: Bayern-Mitarbeiterin soll Kuntz-Nachfolgerin werden

Johannes Behm 29.04.2026 • 19:45 Uhr Medienberichte legen nahe, dass der HSV sich in der Suche nach einem Nachfolger für Stefan Kuntz entschieden hat. Es soll eine Nachfolgerin werden und damit die erste Sportvorständin in der Bundesligageschichte.

Erst galt Sebastian Kehl als heißer Kandidat, dann machte der Name Dietmar Beiersdorfer die Runde – nun kommt erneut Bewegung in die Suche des Hamburger SV nach einer Nachbesetzung für Stefan Kuntz.

Laut der Sport Bild hat Kathleen Krüger von Bayern München das Angebot erhalten, den vakanten Vorstandsposten bei den Hanseaten zu übernehmen. Demnach habe die beauftragte Headhunter-Agentur die 40-Jährige kontaktiert.

Die ehemalige Spielerin der Frauen-Mannschaft der Bayern und frühere Teammanagerin des Männerteams des Branchenriesen arbeitet aktuell als Leiterin Organisation und Infrastruktur bei den Münchnern.

Krüger wäre erste Sportvorständin der Bundesligageschichte

Das Hamburger Abendblatt geht bereits einen Schritt weiter und berichtet, dass Krüger zeitnah einen Vertrag in Hamburg unterschreiben werde. Die erste Sportvorständin der Bundesligageschichte soll zeitnah vorgestellt werden.

Krüger blickt auf eine eigene Laufbahn als Profifußballerin zurück, in der sie zwischen 2004 und 2009 das Trikot des FC Bayern München trug. Nach ihrem Karriereende wechselte sie ins Management und assistierte zunächst dem damaligen Sportdirektor Christian Nerlinger. Jetzt soll sie ein neues Kapitel beim HSV aufmachen: Gemeinsam mit Finanzvorstand Eric Huwer übernimmt sie den Berichten zufolge künftig die Leitung des Vorstands im Volkspark.

Kuntz hatte seinen Job als Vorstand Sport beim HSV Anfang des Jahres beendet. Die Trennung sorgte im Nachgang für laute Nebengeräusche. Aktuell kämpft der Klub mit Trainer Merlin Polzin nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr um den Klassenerhalt in der Bundesliga.