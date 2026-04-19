Europas Presse verneigt sich vor dem FC Bayern!

SID 19.04.2026 • 20:37 Uhr Der FC Bayern beeindruckt mit seiner bisher famosen Saison in Europa - die internationale Presse zeigt sich beeindruckt.

Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft hat sich auch die internationale Presse beeindruckt von der Leistung des FC Bayern gezeigt. Die spanische Mundo Deportivo schrieb vom „bayerischen Gigant“, in Österreich stellte der Kurier fest: „Die Bayern sind nicht zu stoppen.“ – Die internationalen Pressestimmen:

FRANKREICH:

L’Équipe: „Vier Spieltage vor Saisonende sind die kommenden Gegner von PSG in der Champions League, die 15 Punkte Vorsprung auf Dortmund haben, offiziell zum 35. Mal in ihrer Geschichte Meister.

Le Figaro: „Der unaufhaltsame FC Bayern München wird zum 35. Mal deutscher Meister. Eine Krönung als Auftakt zu einem vielversprechenden Frühjahr in München, da die Mannschaft noch im Halbfinale der Champions League und des DFB-Pokals steht.“

ITALIEN:

Gazetta dello Sport: „Wie so oft in dieser Saison hat der FC Bayern seine Gegner überrollt. Der Traum ist nun, auch den DFB-Pokal und die Champions League zu gewinnen.“

Corriere dello Sport: „Bayern-Jubel: Viererpack gegen Stuttgart und Bundesliga-Titelgewinn vier Spieltage vor Saisonende.“

SPANIEN

AS: „Die Super-Bayern sind Meister. Die Krönung erfolgte bereits vier Spieltage vor Schluss.“

Mundo Deportivo: „Meister Bayern legt den Grundstein für das Triple. Der bayerische Gigant steht auch im Halbfinale der Champions League und des DFB-Pokals.“

ÖSTERREICH

Kurier: „Die Bayern sind nicht zu stoppen. Mit einem 4:2 gegen Stuttgart sicherten sie sich vorzeitig den Meistertitel – und gehen jetzt aufs Triple los.“

Kronenzeitung: „Mission 35 erfüllt! FC Bayern München ist Meister.

SCHWEIZ