Union Berlin: Baumgart-Knall kurz vor Mitternacht

Maximilian Huber 11.04.2026 • 23:56 Uhr Der 1. FC Union Berlin trennt sich von Cheftrainer Steffen Baumgart. Marie-Louise Eta übernimmt den Posten vorerst.

Um 23:47 Uhr hat der 1. FC Union Berlin für einen Paukenschlag gesorgt. Wie die Köpenicker am späten Samstagabend mitteilten, hat sich der Klub von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt. Marie-Louise Eta, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen, wird vorerst übernehmen.

„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern. Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt. Wir haben daher entschieden, jetzt noch einmal neu anzusetzen“, erklärt Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.

Union-Niederlage in Heidenheim

Neben Baumgart wurden auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna freigestellt. Erst Mitte Januar hatte der Klub den Vertrag mit Baumgart verlängert.