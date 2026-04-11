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Union Berlin: Baumgart-Knall kurz vor Mitternacht

Union-Knall kurz vor Mitternacht

Der 1. FC Union Berlin trennt sich von Cheftrainer Steffen Baumgart. Marie-Louise Eta übernimmt den Posten vorerst.
Steffen Baumgart hat bei der eigenen Pressekonferenz einen süffisanten Seitenhieb gegen seinen eigenen Klub Union Berlin ausgeteilt.
Maximilian Huber
Der 1. FC Union Berlin trennt sich von Cheftrainer Steffen Baumgart. Marie-Louise Eta übernimmt den Posten vorerst.

Um 23:47 Uhr hat der 1. FC Union Berlin für einen Paukenschlag gesorgt. Wie die Köpenicker am späten Samstagabend mitteilten, hat sich der Klub von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt. Marie-Louise Eta, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen, wird vorerst übernehmen.

„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern. Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt. Wir haben daher entschieden, jetzt noch einmal neu anzusetzen“, erklärt Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.

Union-Niederlage in Heidenheim

Neben Baumgart wurden auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna freigestellt. Erst Mitte Januar hatte der Klub den Vertrag mit Baumgart verlängert.

Am Nachmittag hatten die Berliner mit 1:3 beim 1. FC Heidenheim verloren. Mit 32 Punkten nach 29 Spieltagen liegt der Klub auf Rang elf der Tabelle. Nach Niederlagen gegen abstiegsbedrohte Mannschaften wie Mönchengladbach (0:1), Bremen (1:4), Heidenheim (1:3) und einem Remis gegen St. Pauli (1:1) zogen die Union-Verantwortlichen die Reißleine.

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