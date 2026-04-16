Karl polarisiert in pink: "Der will auffallen"

SID 16.04.2026 • 12:03 Uhr Der extravagante Auftritt des verletzten Münchner Nationalspielers sorgt für einigen Gesprächsstoff und ruft dessen Berater Ballack auf den Plan.

Bayern Münchens verletzter Jungstar Lennart Karl feierte in seinem extravaganten pinken Outfit mit den Kollegen ausgelassen vor der Fankurve – nicht gerade zur Freude seines Beraters Michael Ballack.

„Dass er überhaupt hüpft, ist schon zu viel. Aber der Euphorie und der Jugendlichkeit sei es geschuldet“, sagte Ballack nach dem 4:3 (2:3) des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bei DAZN.

Der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler Karl fällt derzeit mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel aus. Die Partie verfolgte er auf der Tribüne der Allianz Arena. Bei den anschließenden Feierlichkeiten auf dem Rasen war er aber mittendrin – und das gut erkennbar.

Ballack kündigt „persönliche Nachricht“ an

In pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-)Mütze sowie passenden Schuhen sorgte Karl für einiges Aufsehen. Dabei hatte Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Fans vor dem Gigantenduell noch aufgefordert, doch bitte in Rot in die Arena zu kommen.

„Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher“, meinte Ballack dazu. Auch er selbst werde Karl „mit Sicherheit“ eine persönliche Nachricht zukommen lassen, ergänzte er.

Aleksandar Pavlovic reagierte mit einem Schmunzeln auf den Auftritt seines Kumpels. „Man kennt den Jungen. Der will auffallen“, sagte der Mittelfeldmann: „Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen.“