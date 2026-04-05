Kimmich glaubt an einen CL-Einsatz von Kane gegen Real

SID 05.04.2026 • 08:34 Uhr Harry Kane feiert den Comeback-Sieg des FC Bayern in Freiburg. Doch reicht es für einen Einsatz bei Real Madrid? Joshua Kimmich ist sich sicher.

Die Verletzung war Harry Kane nicht anzumerken, als er nach dem furiosen Comeback-Sieg seiner Kumpels steil ging.

„Wow, wow, wow! Was für ein Comeback! Ein Lob an die Jungs“, jubelte der angeschlagene Torjäger des FC Bayern in einem selbstgedrehten Handy-Video über das 3:2 (0:0) des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga nach 0:2-Rückstand beim SC Freiburg: „Was für eine Mentalität. Was für ein Sieg. Ein großartiger Auswärts-Dreier.“

Bayern: Auch Kompany optimistisch

Genau den soll es nach dem Willen der Bayern auch am Dienstag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) beim Kracher im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Rekordsieger Real Madrid geben – und zwar mit Kane.

Joshua Kimmich glaubt jedenfalls fest an den Einsatz des englischen Starstürmers. „Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen“, sagte der DFB-Kapitän: „Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht.“

Trainer Vincent Kompany äußerte sich ähnlich. „Vom Gefühl her wird er es schaffen“, meinte der Belgier. Etwas zurückhaltender blickte Max Eberl auf die Situation Kanes, der das Spiel im Breisgau aufgrund von Sprunggelenk-Problemen verpasste.

„Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, sagte der Sportvorstand.

Schonungsmodus in Freiburg

In Freiburg schonte Kompany zunächst einige Stammkräfte. Michael Olise und Konrad Laimer wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt, Dayot Upamecano kam gar nicht zum Einsatz.

Die zuletzt verletzt fehlenden Jamal Musiala und Alphonso Davies brachte Kompany im Verlauf der zweiten Hälfte.

Sie trugen ihren Teil zum furiosen Endspurt bei. Tom Bischof (81./90.+2) traf nach den SC-Toren von Johan Manzambi (46.) und Lucas Höler (71.) zweimal aus der Distanz zum Ausgleich.