Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Kane sendet emotionale Videobotschaft

Große Freude bei Kane

Der FC Bayern holt einen hart umkämpften Auswärtssieg beim SC Freiburg. Stürmerstar Harry Kane verfolgt das Spiel und meldet sich per Videobotschaft.
Nach dem Sieg gegen Freiburg trägt Serge Gnabry eine Fan-Hose mit dem Gesicht von Leon Goretzka. Auf der Pressekonferenz sorgt dies für Verwirrung bei Vincent Kompany, der mehrfach ungläubig nachfragt, ob er die Frage richtig verstanden hat.
Julius Schamburg
Der FC Bayern holt einen hart umkämpften Auswärtssieg beim SC Freiburg. Stürmerstar Harry Kane verfolgt das Spiel und meldet sich per Videobotschaft.

Harry Kane hat sich nach dem fulminanten 3:2-Comeback-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg zu Wort gemeldet.

Der Engländer, der am Samstagnachmittag verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte, übermittelte in der App „Cleats Club“ eine Videobotschaft an seine Mitspieler und die Fans.

Kane: „Ich liebe dieses Team“

„Wow, wow, wow. Was für ein Comeback. Ahhh. Hut ab vor den Jungs, das war nicht einfach. Was für eine Einstellung. Was für ein Sieg. Tolle drei Punkte auswärts“, freute sich Kane.

Bereits tief in der Nachspielzeit nach dem Siegtreffer von Lennart Karl hatte Kane ein Bild von dem Fernseher, auf dem er das Spiel verfolgte, hochgeladen. „Ich liebe dieses Team“, stand in der Caption.

FC Bayern bangt um Kane

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hofft weiter auf einen Einsatz von Tormaschine Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid.

„Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Sieg der Münchener in Freiburg.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite