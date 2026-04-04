FC Bayern: Kane sendet emotionale Videobotschaft

Julius Schamburg 04.04.2026 • 20:04 Uhr Der FC Bayern holt einen hart umkämpften Auswärtssieg beim SC Freiburg. Stürmerstar Harry Kane verfolgt das Spiel und meldet sich per Videobotschaft.

Harry Kane hat sich nach dem fulminanten 3:2-Comeback-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg zu Wort gemeldet.

Der Engländer, der am Samstagnachmittag verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte, übermittelte in der App „Cleats Club“ eine Videobotschaft an seine Mitspieler und die Fans.

Kane: „Ich liebe dieses Team“

„Wow, wow, wow. Was für ein Comeback. Ahhh. Hut ab vor den Jungs, das war nicht einfach. Was für eine Einstellung. Was für ein Sieg. Tolle drei Punkte auswärts“, freute sich Kane.

Bereits tief in der Nachspielzeit nach dem Siegtreffer von Lennart Karl hatte Kane ein Bild von dem Fernseher, auf dem er das Spiel verfolgte, hochgeladen. „Ich liebe dieses Team“, stand in der Caption.

FC Bayern bangt um Kane