Kehrt ein Fan-Liebling zum FC Bayern zurück?

SPORT1 09.04.2026 • 18:47 Uhr Der FC Bayern sucht offenbar nach einem neuen Coach - und denkt angeblich über einen einstigen Fan-Liebling nach.

Beim FC Bayern steht angeblich die Rückkehr eines einstigen Publikumslieblings im Raum. Wie die Münchner tz berichtet, wird der Brasilianer Dante an der Säbener Straße gehandelt.

Allerdings nicht als Spieler, sondern als Trainer. Dem Bericht zufolge soll der 42‑jährige Brasilianer auf der Kandidatenliste für den Trainerposten der Bayern‑Amateure stehen.

Der nach wie vor aktive Innenverteidiger steht nur noch bis zum Ende der Saison beim OGC Nizza unter Vertrag. Danach könnte er seine Profikarriere beenden.

Dante? Am Bayern-Campus könnte eine Stelle frei werden

Schon seit Jahren arbeitet er parallel an seiner Zukunft als Coach: Er besitzt bereits die UEFA‑Pro‑Lizenz und äußerte mehrfach seinen Wunsch, eines Tages als Trainer zum FC Bayern zurückzukehren. Im Vereinsmagazin 51 sagte er Ende 2024: „Mein Ziel ist es, Trainer zu werden. Darauf habe ich Riesenbock.“

Dante, der von 2012 bis 2015 für den deutschen Rekordmeister spielte, entwickelte sich in München einst schnell zu einem Fanliebling. Mit seiner lockeren Art, seinem markanten Wuschelkopf und nicht zuletzt seinen starken Leistungen in der Triple‑Saison 2013 gewann er die Herzen vieler Bayern-Anhänger.

Am Bayern‑Campus könnte sich nun eine passende Gelegenheit für eine Rückkehr ergeben: Der bisherige Coach der zweiten Mannschaft, Holger Seitz, soll laut tz eine andere Aufgabe im Klub übernehmen. Konkrete Verhandlungen mit Dante – offenbar einer von mehreren Kandidaten – gebe es aber noch nicht.