Mit 41 Jahren! Dante verlängert in Nizza

Dante hat noch immer nicht genug vom Profifußball: Der Brasilianer, der einst für Gladbach, die Bayern und Wolfsburg spielte, will seine Karriere erst 2026 beenden.

Der frühere Bundesligaspieler Dante hat noch immer nicht genug vom Profifußball. Der 41 Jahre alte Brasilianer verlängerte seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza um ein Jahr bis 2026, es soll seine letzte Saison werden. Dante spielt seit 2016 in Frankreich, 300 Spiele hat der Verteidiger in allen Wettbewerben bislang für Nizza absolviert.

Zuvor war er für Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den VfL Wolfsburg aufgelaufen. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann Dante 2013 die Champions League. Für die brasilianische Seleção absolvierte er 13 Länderspiele, darunter das legendäre 1:7 im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland in Belo Horizonte. Es war sein einziger Einsatz bei der Heim-Weltmeisterschaft.

Dante ist Kapitän in Nizza

In Nizza ist Dante Kapitän. Im Dezember unterzog er sich einer Operation wegen einer Verletzung des Innenmeniskus im rechten Knie, ist aber seit Anfang des Jahres wieder einsatzfähig und steht regelmäßig in der Startelf. Zu Beginn der Saison hatte Dante angekündigt, im Sommer 2026 seine Karriere nach zehn Jahren in Nizza beenden zu wollen.