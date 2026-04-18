Wegen Xavi: Kompany berichtet von Apfelkuchen-Treffen mit Hoeneß

Stefan Junold , Stefan Kumberger 18.04.2026 • 22:35 Uhr Uli Hoeneß enthüllt, dass Vincent Kompany um einen Transfer von Xavi Simons bat. Nun berichtet der Bayern-Trainer seine Sicht der Dinge.

Nachdem Uli Hoeneß verraten hat, dass Vincent Kompany im Sommer 2025 bei ihm vorstellig geworden war, um sich für einen Transfer von Xavi Simons starkzumachen, hat der Trainer des FC Bayern nun seine Sicht der Dinge dargestellt.

„Eins kann ich vielleicht erzählen – und das habe ich Herrn Hoeneß auch gesagt in diesem Moment: ‚In diesem Alter hätten Sie genauso gepusht.‘ Und danach haben wir Apfelkuchen gegessen und es war alles gut“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVETICKER) lachend auf SPORT1-Nachfrage.

Er bestätigte zwar nicht explizit, dass es bei jenem Treffen am Tegernsee um eine mögliche Verpflichtung des damaligen Spielers von RB Leipzig ging, erläuterte aber seine Rolle in Transfer-Fragen der Bayern: „Das ist ein ganz normaler Ablauf, viel Kommunikation. Was wir in der nächsten Transferperiode machen, müssen Sie Christoph und Max fragen. Sie haben mich immer gefragt: ‚Vinnie, was ist deine Rolle in diesen Momenten?‘ Ganz am Ende bin ich dabei, um es zu versuchen. Mehr ist es nicht.“

Kompany bekam Apfelkuchen von Hoeneß

Kompany betonte auch, dass es der Alltag von Christoph Freund, Max Eberl, Jan-Christian Dreesen und ihm sei, Überzeugungsarbeit zu leisten. „Wir sind gemeinsam eine ganz aktive Gruppe. Christoph, Max, Jan und ich. Wir sind im Verein eine sehr aktive Gruppe und versuchen immer, Leute zu überzeugen. Aber das passiert immer in guter Atmosphäre und mit viel Respekt“, unterstrich der Coach.