BVB: „Mein Wunsch“ - Kovac gibt Update zu Nmecha

SID 09.04.2026 • 14:34 Uhr Es sei jedoch keine Prognose, sondern sein Wunsch, betont der Trainer von Borussia Dortmund.

Niko Kovac hofft, den derzeit verletzten und bei Borussia Dortmund schmerzlich vermissten Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha im Saisonendspurt nochmals einsetzen zu können. Dies sei jedoch „keine Prognose“, sondern „mein Wunsch“, betonte der Trainer vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Nmecha schneller zurück?

„Felix ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Er hat die Gabe, Räume zu erkennen, Räume zu bespielen“, sagte Kovac über Nmecha, der seit Ende März wegen einer Außenbandverletzung im Knie fehlt. Der Mittelfeldspieler hatte deshalb seine Reise zur Nationalmannschaft absagen müssen und fürchtet um seine WM-Teilnahme. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte betont, es bestehe „auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann“.

Beim jüngsten 2:0 des BVB beim VfB Stuttgart sei das Fehlen Nmechas spürbar gewesen, sagte Kovac: „Der BVB mit Felix ist anders als der BVB ohne Felix. Jeder einzelne gibt seine Note mit dazu.“

Das Achtelfinal-Aus im eigenen Stadion im DFB-Pokal gegen Leverkusen spiele nun keine Rolle mehr und sei abgehakt. Der BVB habe „ein gutes Spiel“ gemacht, aber „unglücklich verloren“, sagte Kovac. Es sei offensichtlich, dass es sich um „zwei ebenbürtige Mannschaften“ handle, beim Wiedersehen erwarte er ein „50:50-Spiel“.