Heftige Krawalle nach Nordderby: Feuer, Polizei und Schlägerei!

Nach dem hitzigen Nordderby in der Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV (3:1) ist es zu Ausschreitungen gekommen.
Heftige Krawalle nach Nordderby
Aus dem Gästeblock flog nach dem Schlusspfiff Pyrotechnik über den Platz in die Ostkurve der Werder-Fans. Außerdem zündeten HSV-Anhänger Gegenstände an und warfen sie in die Nachbarblöcke. Die Feuerwehr musste nach Sportschau-Informationen einen Brand löschen, die Polizei versuchte, den Gästeblock zu räumen, dabei kam es zu Schlägereien.
Werder-Trainer verurteilt schlimme Szenen
„Wenn Grenzen überschritten werden, gehört das nicht auf den Fußballplatz. Die Verletzungsgefahr war schon sehr groß. Ich habe gesehen, dass einiges neben uns einschlug“, sagte Werder-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
HSV-Coach Merlin Polzin meinte, man könne das „in keinster Weise gutheißen, aber mir fehlen noch die Bilder, um es bewerten zu können. Ich hoffe natürlich, dass niemandem etwas passiert ist.“
Krawalle im Weserstadion: So fällt die Bilanz bisher aus
Bremens Pressesprecher Christoph Pieper sprach von „Sachschäden“, dagegen seien „Personenschäden bisher nicht bekannt, von daher ist es noch glimpflich ausgegangen“.
Schon vor dem Anpfiff hatte es einen Zwischenfall gegeben: Aus dem HSV-Fanblock wurden Leuchtraketen auf den Rasen geschossen und landeten neben dem DAZN-Team. Der Sender unterbrach seine Übertragung und schaltete Werbung. Die Polizei hatte das Nordderby als Risikospiel eingestuft.