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Heftige Krawalle nach Nordderby: Feuer, Polizei und Schlägerei!

Heftige Krawalle nach Nordderby

Beim hitzigen Duell fliegt Pyrotechnik, es kommt zu Schlägereien mit der Polizei.
Polizei stürmt den HSV-Block in Bremen
Polizei stürmt den HSV-Block in Bremen
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Tauchnitz
SID
Beim hitzigen Duell fliegt Pyrotechnik, es kommt zu Schlägereien mit der Polizei.

Nach dem hitzigen Nordderby in der Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV (3:1) ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Aus dem Gästeblock flog nach dem Schlusspfiff Pyrotechnik über den Platz in die Ostkurve der Werder-Fans. Außerdem zündeten HSV-Anhänger Gegenstände an und warfen sie in die Nachbarblöcke. Die Feuerwehr musste nach Sportschau-Informationen einen Brand löschen, die Polizei versuchte, den Gästeblock zu räumen, dabei kam es zu Schlägereien.

Werder-Trainer verurteilt schlimme Szenen

„Wenn Grenzen überschritten werden, gehört das nicht auf den Fußballplatz. Die Verletzungsgefahr war schon sehr groß. Ich habe gesehen, dass einiges neben uns einschlug“, sagte Werder-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

HSV-Coach Merlin Polzin meinte, man könne das „in keinster Weise gutheißen, aber mir fehlen noch die Bilder, um es bewerten zu können. Ich hoffe natürlich, dass niemandem etwas passiert ist.“

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Bremens Pressesprecher Christoph Pieper sprach von „Sachschäden“, dagegen seien „Personenschäden bisher nicht bekannt, von daher ist es noch glimpflich ausgegangen“.

Schon vor dem Anpfiff hatte es einen Zwischenfall gegeben: Aus dem HSV-Fanblock wurden Leuchtraketen auf den Rasen geschossen und landeten neben dem DAZN-Team. Der Sender unterbrach seine Übertragung und schaltete Werbung. Die Polizei hatte das Nordderby als Risikospiel eingestuft.

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