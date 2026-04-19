„Längere Pause“: Auch der Bundestrainer bangt um Gnabry

SID 19.04.2026 • 11:15 Uhr Der Nationalspieler zieht sich eine Adduktorenverletzung zu und fehlt dem FC Bayern in der heißen Saisonphase. Die WM-Teilnahme scheint gefährdet.

Der FC Bayern muss in der entscheidenden Phase der Saison ohne Serge Gnabry auskommen – womöglich muss auch Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM auf den in dieser Saison so starken Fußball-Nationalspieler verzichten. Grund für die Ungewissheit ist ein Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, den sich Gnabry beim Training einen Tag vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) zuzog.

Wie die Münchner am Samstagabend mitteilten, gehen sie bei Gnabry von einer „längeren Pause“ aus. Die Hiobsbotschaft bedeutet zunächst: In den anstehenden Halbfinalspielen im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Bayer Leverkusen sowie anschließend in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (27. April/6. Mai) wird der 30-Jährige definitiv ausfallen, und wohl auch über das Saisonfinale der Bundesliga (16. Mai) hinaus.

Der Ausfall trifft die Bayern auch an einer empfindlichen Stelle. In dieser Saison vertrat Gnabry in der Rolle eines Zehners den verletzten Jamal Musiala mit durchweg überzeugenden Leistungen. Nun muss Musiala, der nach seinem Comeback im Januar und einem kleinen Rückschlag noch nach seiner Bestform sucht, wohl früher als geplant mehr Verantwortung übernehmen. Auch Youngster Lennart Karl, der ebenfalls schon auf der zentralen Offensivposition spielte, fällt verletzt aus.