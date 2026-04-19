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Leichte Entwarnung bei Süle

BVB gibt Update zu Süle

Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund hat sich am Knie verletzt, das befürchtete Saison-Aus droht aber nicht.
Tragische Szenen um Niklas Süle beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Auf der anschließenden Pressekonferenz gibt Niko Kovac ein Update.
SID
Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund hat sich am Knie verletzt, das befürchtete Saison-Aus droht aber nicht.

Bundesligist Borussia Dortmund kann in dieser Saison wahrscheinlich noch einmal auf Niklas Süle zurückgreifen.

Der 30 Jahre alte Abwehrspieler habe sich bei der Niederlage bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim am Samstag (1:2) nur „eine leichte Knieverletzung zugezogen“, teilte der BVB am Sonntag mit. Süle werde „aller Voraussicht nach im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen“.

Unmittelbar nach dem Spiel stand ein Saison-Aus im Raum. „Es besteht schon der Verdacht auf eine schwere Verletzung. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine“, berichtete Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem Abpfiff.

Süle-Szene war doppelt bitter

Süle war ohne Fremdeinwirkung gegen Ende der ersten Halbzeit bei einer Defensivaktion ausgerutscht und musste anschließend vom Platz. Zu allem Überfluss spielte der frühere Nationalspieler, dessen Vertrag vom BVB nicht verlängert wurde, in dieser Szene den Ball mit der Hand.

Schiedsrichter Daniel Siebert entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß. Andrej Kramaric brachte Hoffenheim in Führung.

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