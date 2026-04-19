"Drücke dir die Daumen": Matthäus wird wegen Gnabry emotional

Stefan Junold 19.04.2026 • 11:14 Uhr Serge Gnabry wird wochenlang ausfallen. Lothar Matthäus reagiert emotional auf die Verletzung.

Lothar Matthäus hofft inständig, dass Serge Gnabry für die WM rechtzeitig fit wird. „Serge, ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst. Du hast es vor allem wegen der Leistung verdient und überhaupt für das, was du geleistet hat“, richtete der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky emotionale Worte an den verletzten Bayern-Star.

„Ganz Deutschland drückt dir die Daumen. Du bist ein Mehrwert für die deutsche Nationalmannschaft“, schob Matthäus hinterher.

Der FC Bayern hatte am Samstag vermeldet, dass Gnabry aufgrund eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel „für längere Zeit“ ausfallen werde. Laut Bild soll jedoch schon feststehen, dass ein Einsatz des Offensivspielers bei der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) nicht in Frage kommt.

Matthäus: „Wettlauf mit der Zeit“ für Gnabry

„Ich weiß nicht, was da alles genau kaputt ist. Für mich bedeutet es eine Pause von acht Wochen. Dann wird es natürlich super eng für die Weltmeisterschaft“, schränkte Matthäus seine Hoffnung am Samstagabend ein und rechnete vor: „In fünf Wochen wird der Kader bekanntgegeben. Das wird ein Wettlauf mit der Zeit.“