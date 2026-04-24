Bundesliga: Werder wie die "Raupe Nimmersatt"

Zehn Treffer in der vergangenen Saison, jetzt schon wieder neun: Jens Stage ist für Werder Bremen ein echter Trumpf im Abstiegskampf.
Werder wie die „Raupe Nimmersatt“
Im Nordderby gegen den Hamburger SV (3:1) wurde der Däne zum Helden – und soll nun auch im schweren Auswärtsspiel beim erneuten Pokalfinalisten VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) vorangehen.
Bundesliga: Stage jagt Werder-Legenden
Dass Stage in dieser Woche reduziert trainierte, hat keine Auswirkungen auf seine Einsatzchancen. „Wir wollen ihn in optimaler Verfassung sehen“, sagte Trainer Daniel Thioune zur Belastungssteuerung des 29-Jährigen, der mit seiner Effizienz im Abschluss sogar frühere Vereinsgrößen in den Schatten stellen könnte. Eine zweistellige Trefferanzahl in aufeinanderfolgenden Saisons schafften legendäre Bremer Mittelfeldspieler wie Andreas Herzog oder Johan Micoud nicht.
Noch wichtiger als Stages Quote werden seinem Coach weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sein. Trotz des Erfolgs vom vergangenen Samstag ist die Situation für Werder weiter alles andere als entspannt. Fünf Punkte trennen die Hanseaten vom FC St. Pauli, der Relegationsplatz 16 belegt.
Werder wie die „Raupe Nimmersatt“
„Der Druck ist nicht geringer geworden, er ist einfach anhaltend“, sagte Thioune, der auf der Pressekonferenz gefragt wurde, mit welchem Tier er seine Mannschaft in der aktuellen Situation vergleichen würden. Er entschied sich für die „Raupe Nimmersatt“. „Eine hungrige Raupe, die dann vielleicht am 34. Spieltag ein schöner Schmetterling ist“, sagte Thioune. Dann wäre der Klassenerhalt geschafft.