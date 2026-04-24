Bundesliga: Werder wie die "Raupe Nimmersatt"

SID 24.04.2026 • 11:57 Uhr Jens Stage ist für Werder Bremen ein Trumpf im Abstiegskampf. Trainer Daniel Thioune will den Dänen in bester Verfassung sehen.

Zehn Treffer in der vergangenen Saison, jetzt schon wieder neun: Jens Stage ist für Werder Bremen ein echter Trumpf im Abstiegskampf.

Im Nordderby gegen den Hamburger SV (3:1) wurde der Däne zum Helden – und soll nun auch im schweren Auswärtsspiel beim erneuten Pokalfinalisten VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) vorangehen.

Bundesliga: Stage jagt Werder-Legenden

Dass Stage in dieser Woche reduziert trainierte, hat keine Auswirkungen auf seine Einsatzchancen. „Wir wollen ihn in optimaler Verfassung sehen“, sagte Trainer Daniel Thioune zur Belastungssteuerung des 29-Jährigen, der mit seiner Effizienz im Abschluss sogar frühere Vereinsgrößen in den Schatten stellen könnte. Eine zweistellige Trefferanzahl in aufeinanderfolgenden Saisons schafften legendäre Bremer Mittelfeldspieler wie Andreas Herzog oder Johan Micoud nicht.

Noch wichtiger als Stages Quote werden seinem Coach weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sein. Trotz des Erfolgs vom vergangenen Samstag ist die Situation für Werder weiter alles andere als entspannt. Fünf Punkte trennen die Hanseaten vom FC St. Pauli, der Relegationsplatz 16 belegt.

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