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Bundesliga: Werder wie die "Raupe Nimmersatt"

Werder wie die „Raupe Nimmersatt“

Jens Stage ist für Werder Bremen ein Trumpf im Abstiegskampf. Trainer Daniel Thioune will den Dänen in bester Verfassung sehen.
Due Ultras von Werder Bremen rufen zu einem Trainingsbesuch auf - und 1500 Fans leisten Folge. Das Ergebnis: eine einzigartige Kulisse vor dem Nordderby gegen den HSV.
SID
Jens Stage ist für Werder Bremen ein Trumpf im Abstiegskampf. Trainer Daniel Thioune will den Dänen in bester Verfassung sehen.

Zehn Treffer in der vergangenen Saison, jetzt schon wieder neun: Jens Stage ist für Werder Bremen ein echter Trumpf im Abstiegskampf.

Im Nordderby gegen den Hamburger SV (3:1) wurde der Däne zum Helden – und soll nun auch im schweren Auswärtsspiel beim erneuten Pokalfinalisten VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) vorangehen.

Bundesliga: Stage jagt Werder-Legenden

Dass Stage in dieser Woche reduziert trainierte, hat keine Auswirkungen auf seine Einsatzchancen. „Wir wollen ihn in optimaler Verfassung sehen“, sagte Trainer Daniel Thioune zur Belastungssteuerung des 29-Jährigen, der mit seiner Effizienz im Abschluss sogar frühere Vereinsgrößen in den Schatten stellen könnte. Eine zweistellige Trefferanzahl in aufeinanderfolgenden Saisons schafften legendäre Bremer Mittelfeldspieler wie Andreas Herzog oder Johan Micoud nicht.

Noch wichtiger als Stages Quote werden seinem Coach weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sein. Trotz des Erfolgs vom vergangenen Samstag ist die Situation für Werder weiter alles andere als entspannt. Fünf Punkte trennen die Hanseaten vom FC St. Pauli, der Relegationsplatz 16 belegt.

Werder wie die „Raupe Nimmersatt“

„Der Druck ist nicht geringer geworden, er ist einfach anhaltend“, sagte Thioune, der auf der Pressekonferenz gefragt wurde, mit welchem Tier er seine Mannschaft in der aktuellen Situation vergleichen würden. Er entschied sich für die „Raupe Nimmersatt“. „Eine hungrige Raupe, die dann vielleicht am 34. Spieltag ein schöner Schmetterling ist“, sagte Thioune. Dann wäre der Klassenerhalt geschafft.

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