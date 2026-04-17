Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf Nationalspieler Karim Adeyemi verzichten. Der Offensivspieler verpasst die Partie am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in Sinsheim aufgrund von muskulären Problemen. „Die sind so, dass er für das morgige Spiel keine Alternative ist“, berichtete Trainer Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz.
Kovac verkündet bitteren Ausfall
Zudem fehlen wie bisher Kapitän Emre Can (Kreuzbandriss) und Felix Nmecha (Außenbandriss). Während für Can die Spielzeit bereits beendet ist, geht Kovac bei Nmecha davon aus, „dass er noch im Laufe dieser Saison für uns spielen wird“. Er sei „positiver Dinge“ und „sehr zuversichtlich“, aber auch „vorsichtig“, sagte Kovac. In den Kader zurückkehren wird Yan Couto nach überstandenen muskulären Problemen.
Agreement zwischen Kovac und BVB-Stars
Der BVB hat den zweiten Tabellenplatz bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart fast sicher. Auch die erneute Teilnahme an der Champions League ist den Dortmundern vor dem 30. Spieltag praktisch nicht mehr zu nehmen. Kovac wählt im Saisonendspurt daher besondere Mittel, um die Motivation seiner Spieler hochzuhalten.
„Ich habe mit den Jungs ein Agreement getroffen“, berichtete er. Derzeit habe seine Mannschaft einen freien Tag pro Woche, aber: „Mit Siegen können sie sich einen zweiten freien Tag erspielen“, sagte der Kroate und ergänzte: „Damit kann man dann die Spieler schon bekommen.“
Am vergangenen Wochenende hatte dies beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen, der dritten Liganiederlage in der Saison, nicht geklappt. „Wir wollen noch Spiele gewinnen. Und die müssen wir auch gewinnen. Denn es wäre nicht schön, wenn wir jetzt sagen: Die Saison ist zu Ende und wir haken das alles ab“, sagte Kovac: „Wir haben noch einiges an Punkten zu holen. Wir können noch den einen oder anderen BVB-Rekord einstellen. Das ist unser Ziel.“