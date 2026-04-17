Kovac verkündet bitteren Ausfall

SID 17.04.2026 • 13:32 Uhr Karim Adeyemi reist nicht mit nach Sinsheim. Derweil greift Trainer Niko Kovac im Saisonendspurt auf einen Motivations-Trick zurück.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf Nationalspieler Karim Adeyemi verzichten. Der Offensivspieler verpasst die Partie am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in Sinsheim aufgrund von muskulären Problemen. „Die sind so, dass er für das morgige Spiel keine Alternative ist“, berichtete Trainer Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz.

Zudem fehlen wie bisher Kapitän Emre Can (Kreuzbandriss) und Felix Nmecha (Außenbandriss). Während für Can die Spielzeit bereits beendet ist, geht Kovac bei Nmecha davon aus, „dass er noch im Laufe dieser Saison für uns spielen wird“. Er sei „positiver Dinge“ und „sehr zuversichtlich“, aber auch „vorsichtig“, sagte Kovac. In den Kader zurückkehren wird Yan Couto nach überstandenen muskulären Problemen.

Agreement zwischen Kovac und BVB-Stars

Der BVB hat den zweiten Tabellenplatz bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart fast sicher. Auch die erneute Teilnahme an der Champions League ist den Dortmundern vor dem 30. Spieltag praktisch nicht mehr zu nehmen. Kovac wählt im Saisonendspurt daher besondere Mittel, um die Motivation seiner Spieler hochzuhalten.

„Ich habe mit den Jungs ein Agreement getroffen“, berichtete er. Derzeit habe seine Mannschaft einen freien Tag pro Woche, aber: „Mit Siegen können sie sich einen zweiten freien Tag erspielen“, sagte der Kroate und ergänzte: „Damit kann man dann die Spieler schon bekommen.“