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Über 300 Bundesliga-Spiele - nun Comeback in der Kreisliga?

Rekordspieler vor Kreisliga-Comeback?

Ein zunächst wie ein Aprilscherz aussehender Post scheint doch der Wahrheit zu entsprechen: Daniel Baier soll in der Kreisliga aushelfen - aus familiärer Verbundenheit.
Daniel Baier ist aktuell Sportkoordinator bei RB Leipzig
Daniel Baier ist aktuell Sportkoordinator bei RB Leipzig
© IMAGO/HMB-Media
Stefan Schnürle
Ein zunächst wie ein Aprilscherz aussehender Post scheint doch der Wahrheit zu entsprechen: Daniel Baier soll in der Kreisliga aushelfen - aus familiärer Verbundenheit.

„Ob es sich hier um einen Aprilscherz handelt oder nicht? Entscheiden Sie selbst!“ So mysteriös beendet die SpVgg Niedernberg ihren Instagram-Post, indem behauptet wird, dass sich ein Spieler mit über 300 Bundesliga-Spielen dem Kreisligisten aus Unterfranken anschließt.

Gemeint ist Augsburgs Rekordspieler Daniel Baier, der für Augsburg sogar 355 Pflichtspiele absolvierte, davon 274 in der Bundesliga – und aktuell bei RB Leipzig als Sportkoordinator für Scouting und Datenanalysen zuständig ist. Hinter dem als Parodie auf die Postings des Transferexperten Fabrizio Romano angelegten Social-Media-Beitrag („Here we go!“) scheint aber doch etwas mehr zu stecken als ein Witz.

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Daniel Baier: „Er wird für uns auflaufen“

„Er brennt, aber zu sagen, er spielt ab jetzt für uns, wäre etwas zu viel. Er hat seinen Pass bei uns. Und wenn er da ist, dann wird er für uns auflaufen. Wenn ich ihn den lasse“, erklärte Baiers Vater Jürgen Baier dem kicker.

Der aus Franken stammende Jürgen Baier, selbst viele Jahre lang Bundes- und Zweitligaprofi, ist Niedernbergs Coach – was offensichtlich die Grundlage für das Engagement ist.

„Familie ist für mich das Wichtigste. Als mein Vater auf mich zukam, war für mich schnell klar, was ich mache. Ich freue mich, meine Erfahrungen in diesem tollen Verein einzubringen!“, wird Baier von der Spielvereinigung zitiert.

Noch bleibt abzuwarten, ob und wann sich die Gelegenheit ergibt, dass der Ankündigung tatsächlich Taten folgen.

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