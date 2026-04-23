Bundesliga: Mehr Live-Fußball im Free-TV

Nach der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky können die Fußballfans in Deutschland auf mehr Live-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen hoffen.
Mehr Bundesliga im Free-TV?
„Wichtig ist: Sky ist und bleibt die Heimat der Bundesliga. Aber wir möchten alle Deutschen wieder mehr an der Bundesliga teilhaben lassen“, sagte Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, der Bild-Zeitung: „Es werden so viele Spiele wie nie zuvor im Free-TV zu sehen sein.“
Bundesliga: RTL will „große Fußball-Abende bieten“
Schmitter kündigte an, „die Möglichkeiten der Rechtepakete für alle Zuschauer so gut es geht ausnutzen“. Der RTL-Konzern wolle nach der durch die EU-Kommission gebilligten Übernahme „den Fans sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga große Fußball-Abende bieten.“ Bisher hat Sky ein Bundesliga-Spiel pro Hin- und Rückrunde an einen Free-TV-Sender sublizenziert.
RTL hatte am Mittwochabend grünes Licht für den Kauf von Sky erhalten. Der US-Konzern Comcast, die Muttergesellschaft von Sky, erhält der Vereinbarung nach einen Festbetrag von 150 Millionen Euro, zu dem in den kommenden fünf Jahren je nach Entwicklung des RTL-Aktienkurses ein variabler Anteil von bis zu 377 Millionen Euro hinzukommt.