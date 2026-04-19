Schulterschluss mit den Fans: Bayer vor wegweisender Woche

SID 19.04.2026 • 06:42 Uhr Die Werkself hat zwei immens wichtige Spiele vor der Brust - und will die Niederlage gegen Augsburg schnell abhaken.

Nach dem aufbauenden Schulterschluss mit den Fans blickten die Profis von Bayer Leverkusen schnell nach vorne. Erst der Pokal-Kracher gegen den FC Bayern am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER), dann das wegweisende Derby beim 1. FC Köln.

Nach der völlig unnötigen 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den FC Augsburg blieb der Werkself nicht viel Zeit zum Hadern. „Bis morgen Mittag dürfen sie enttäuscht sein – und dann geht es weiter nach vorne“, sagte Sportchef Simon Rolfes.

Kurz nach dem Schlusspfiff stellte sich die gesamte Mannschaft vor der Nordkurve auf, minutenlang redeten die Ultras auf die niedergeschlagenen Stars ein. „Wir wissen, wie wichtig die nächsten zwei Spiele werden. Das wollten die Fans einfach nochmal aussprechen und uns den Rücken stärken“, sagte Torhüter Mark Flekken. Laut Trainer Kasper Hjulmand sei die Aktion unabhängig vom Ergebnis gegen Augsburg geplant gewesen.

DFB-Pokal: Leverkusen will Bayern ärgern

Zusammen mit den Fans wollen die Leverkusener am Mittwoch zum zweiten Mal in drei Jahren ins Endspiel des DFB-Pokals einziehen, mit dem FC Bayern wartet aber der schwerstmögliche Gegner auf die Rheinländer. „Das ist eine große Möglichkeit, die wir haben“, sagte Rolfes, „das sollte jeden elektrisieren.“

Ein Weiterkommen im Pokal könnte die Leverkusener auch im Bundesliga-Endspurt noch einmal beflügeln, nach dem nächsten Dämpfer ist die anvisierte Königsklassen-Qualifikation bereits in weiter Ferne.