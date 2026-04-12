So wird der FC Bayern schon am nächsten Spieltag Meister

Maximilian Lotz 12.04.2026 • 17:15 Uhr Nach dem Torrekord ist der nächste Meistertitel für den FC Bayern zum Greifen nah. Bereits am kommenden Wochenende könnte in der Bundesliga die Entscheidung um den Titel fallen.

Den alten Torrekord hat der FC Bayern am Samstag beim 5:0-Spektakel beim FC St. Pauli pulverisiert. Der 35. Meistertitel der Klubhistorie ist für den Rekordmeister zum Greifen nah. Schon am nächsten Spieltag könnten die Münchner den Titelgewinn perfekt machen.

Der BVB hat am Samstag mit der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen gepatzt, die Bayern nutzten den Ausrutscher und distanzierten in der Tabelle den Verfolger mit dem Sieg am Hamburger Millerntor auf zwölf Punkte. Mit 105:27 Treffern verfügt der Spitzenreiter über eine sagenhafte Tordifferenz von +78. Borussia Dortmund kommt bei einem Torverhältnis von 60:29 auf +31.

BVB legt nächste Woche vor, FC Bayern erst am Sonntag gefordert

Fünf komplette Spieltage sind in der Bundesliga noch zu spielen. Das heißt: 15 Punkte sind noch zu vergeben. Am kommenden Wochenende trifft Verfolger Dortmund am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in Sinsheim auf die TSG Hoffenheim. Die Bayern sind erst am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) zuhause gegen den VfB Stuttgart im Einsatz.

Die Rechnung ist daher ganz einfach: Holt Bayern am nächsten Spieltag mehr Punkte als Dortmund, ist der Titel dem FCB auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Bei einer BVB-Niederlage gegen Hoffenheim reicht den Münchnern am Sonntag ein Punkt zum vorzeitigen Titelgewinn. Bei einem Dortmunder Remis würde ein Sieg der Bayern tags darauf ebenfalls die letzten leisen Titelzweifel beseitigen.

Wird der FC Bayern schon auf dem Sofa Meister?

Wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Samstag schon auf dem Sofa Meister? Nein, zumindest rechnerisch noch nicht. Sollte Niko Kovacs Team allerdings in Sinsheim verlieren, bräuchten sie schon ein Wunder, um die Münchner noch abzufangen.

Heißt im Umkehrschluss: Wenn sowohl Dortmund als auch Bayern am kommenden Wochenende gewinnen, remis spielen oder verlieren, bleibt der Abstand von zwölf Punkten konstant. Zwar wäre für den BVB der Titel rein rechnerisch noch möglich, angesichts der klaren Unterschiede bei der Tordifferenz (+78 und +31) sind die Dortmunder Meisterträume nicht mehr allzu realistisch.

Die Szenarien im Überblick:

Der FC Bayern wird Meister, wenn …

Borussia Dortmund am 30. Spieltag verliert und Bayern sein Spiel gewinnt. Dann baut Bayern den Vorsprung auf 15 Punkte aus – bei nur noch vier verbleibenden Spielen ist der BVB rechnerisch nicht mehr in der Lage, die Bayern einzuholen.

Borussia Dortmund am 30. Spieltag verliert und Bayern gegen Stuttgart unentschieden spielt. Dann beträgt der Vorsprung der Münchner 13 Punkte, der BVB könnte maximal noch zwölf Punkte holen.

der BVB am 30. Spieltag remis spielt und Bayern gegen Stuttgart gewinnt. Der Abstand von 14 Punkten ist bei noch vier verbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen.

Der FC Bayern wird noch nicht Meister, wenn …