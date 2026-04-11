FC Bayern: Irrer Rekord! Hoeneß meldet sich zu Wort

Julius Schamburg , Raphael Weber 11.04.2026 • 19:47 Uhr Der FC Bayern knackt seinen eigenen Rekord. Die Bestmarke von vor über 50 Jahren wird übertroffen, was vor der Saison wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Es ist vollbracht! Der FC Bayern hat in der Bundesliga einen neuen Torrekord aufgestellt.

Durch die Tore von Jamal Musiala (9.), Leon Goretzka (53.), Michael Olise (55.), Nicolas Jackson (66.) und Raphael Guerreiro (89.) beim 5:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli haben die Münchner in dieser Bundesliga-Saison nunmehr 105 (!) Tore erzielt.

Bundesliga-Bestmarke von vor über 50 Jahren fällt

Vor 54 Jahren war Gerd Müller mit 40 Toren der Garant beim Rekord, nun ist es Harry Kane (31 Saisontore in der Bundesliga), der gegen St. Pauli allerdings zunächst nur auf der Bank saß.

Uli Hoeneß jubelt über Rekord: „Was mir am besten gefällt …“

Uli Hoeneß trug seinerzeit mit 13 Toren zum Rekord bei – dass er jetzt gebrochen wurde, freut den heutigen Ehrenpräsidenten trotzdem. „Im Fußball geht es um Titel, Rekorde sind Nebensache. Aber dass diese Mannschaft jetzt unsere Marke von 101 Treffern nach so vielen Jahrzehnten geknackt hat, sagt viel aus“, wurde der 74-Jährige auf der Bayern-Homepage zitiert.

Vor allem zwei Youngster hob Hoeneß aus der aktuellen Mannschaft hervor. „Ich habe mich gefreut, dass ein junger Kerl wie Lennart Karl letzte Woche das 100. Tor gemacht hat – das zeigt, dass der FC Bayern auch für die Zukunft gewappnet ist, und das Gleiche gilt für Jamal Musiala, der sich das 101. Tor nach einer langen Verletzung außerdem mehr als verdient hat.“

Er gönne den Rekord „der ganzen Mannschaft um unserem Trainer Vincent Kompany von Herzen“, betonte Hoeneß: „Was mir am besten gefällt: diese Spieler hören nicht auf, die machen auch nach dem 4. oder 5. Tor noch immer weiter. So bricht man Rekorde – und am wichtigsten: so macht man den Fans Freude, Spiel für Spiel.“

FC Bayern: Besonderer Musiala-Moment

Für Musiala war es ein besonderer Treffer. Nach einem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im vergangenen Sommer war der 23-Jährige monatelang ausgefallen und kehrte erst im Januar zurück.

Er erzielte seither drei Tore (davon zwei in der Champions League), ehe er erneut durch eine Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen wurde. Und so bedeutete sein vierter Pflichtspieltreffer in dieser Spielzeit nicht nur den eingestellten Rekord, sondern auch einen emotionalen Moment. Zuletzt hatte Ex-Bayern-CEO Oliver Kahn ihm sogar noch einen Verzicht auf die WM nahe gelegt.

„Für mich hat er sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr gemacht“, sagte Experte Lothar Matthäus bei Sky: „Die Mitspieler freuen sich für ihn. Das zeigt, dass der FC Bayern wieder zu einer Einheit geworden ist.“

Goretzka sorgt für neuen Rekord

Beinahe hätte Musiala selbst für die neue Bestmarke gesorgt, doch sein Schuss traf nur den rechten Innenpfosten (27.).

Goretzka machte den Rekord schließlich perfekt. „Da haben wir ihn, den Rekordschützen. Man gönnt es ihm. Man gönnt es ihm“, sagte Matthäus.

„Es freut mich aus zwei Gründen“, meinte auch Kompany im Anschluss: „Ich habe es der Mannschaft gesagt: Wenn ein Spieler an seine Momente glaubt, dann ist es Leon. Und dass er jetzt den Torrekord ‚wegnimmt‘ von unseren Stürmern, nachdem sie so viele Tore gemacht haben, das ist auch typisch Leon – weil er immer an seine Momente glaubt.“

Im Sommer wird Goretzka den FC Bayern verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Der gebürtige Bochumer wird sich wohl einer neuen Herausforderung im Ausland widmen.

„Die letzten zwei Jahre hätten ihn mitnehmen können, aber er hat nicht aufgegeben“, lobte Matthäus Goretzka noch einmal nach dem Spiel: „Er hat an sich geglaubt, danach haben auch andere an ihn geglaubt, weil er mit Leistung überzeugt hat. Mich hat es auch besonders gefreut, dass Leon heute dieses Rekordtor für den FC Bayern geschossen hat.“

Olise legt nach – auch Jackson trifft

Olise legte mit einem sehenswerten Distanzschuss nach. Kurz zuvor hatte der Franzose nach einem Wortgefecht mit Paulis Joel Fujita noch die Gelbe Karte gesehen (53.). Auch Fujita wurde verwarnt.

Jackson trieb den Rekord in der 66. Minute mit seinem 5. Saisontor noch weiter in die Höhe. Guerreiro setzte kurz vor Schluss sogar noch einen drauf (89.).

Beinahe hätte Goretzka noch das halbe Dutzend vollgemacht, doch sein Kopfballtreffer tief in der Nachspielzeit zählte nicht, weil eine Abseitsposition vorlag (90.+5).