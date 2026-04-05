Beim HSV geht der Blick erst einmal nach hinten

SID 05.04.2026 • 06:33 Uhr Der Aufsteiger kann sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht sicher sein.

Ein ordentliches Punktepolster, aber auch ein knallhartes Restprogramm: Der Hamburger SV muss im Abstiegskampf trotz guter Ausgangssituation weiter bangen.

Das 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg war nicht der erhoffte Befreiungsschlag.

HSV: „Ich glaube, wir sind gewappnet“

„Es ist nach wie vor eng, wir wussten, dass es ein Riesenschritt gewesen wäre, heute zu gewinnen. Das ist bitter, die Liga ist so eng und jeder Punkt ist wichtig“, sagte Stürmer Robert Glatzel. „Das Restprogramm ist alles andere als leicht, aber Woche für Woche zeigen wir, dass wir kleine Schritte nach vorne machen. Ich glaube, wir sind gewappnet.“

Der heimstarke HSV (21 von 31 Punkten zu Hause) darf in den abschließenden sechs Partien nur noch zweimal im Volksparkstadion antreten. Außerdem warten neben dem Nordderby gegen Werder Bremen nur noch Spiele gegen Europacup-Anwärter (VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Bayer Leverkusen).

Bundesliga: Rivale kann HSV reinziehen