Union Berlin: Felix Magath kritisiert Entscheidung für Eta

Der Name Marie-Louise Eta sorgt auch in der Woche nach ihrem Debüt an der Seitenlinie weiterhin für Gesprächsstoff: Während es von vielen Seiten Lob und Zuspruch für die mutige Entscheidung gab, hat Felix Magath die historische Anstellung von Eta bei Union Berlin nun jedoch scharf kritisiert.
Magath schießt wegen Eta gegen Union
Bei Sky90 fand der ehemalige Trainer deutliche Worte: „Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es fahrlässig oder vielleicht sogar verantwortungslos ist, wenn man einer U19-Trainerin eine Bundesligamannschaft übergibt.“
Fehlende Erfahrung: Magath attackiert Union
Dabei sei es Magath egal, ob es sich bei der angestellten Person um eine Frau oder einen Mann handle – das sei „völlig wurscht“. Es gehe ihm zuvorderst um die mangelnde Erfahrung auf Top-Niveau: „Ich kenne sie nicht, ich kenne auch andere U19-Trainer nicht. Aber wir müssen sehen: Die Fußball-Bundesliga ist etwas anderes als der U19-Wettkampf“, erklärte der 72-Jährige seinen Standpunkt.
Trainerinnen und Trainer, die bisher nur Jugendfußball gecoacht hätten, seien „überfordert“ mit Bundesligafußball, befand Magath weiter. Eta hatte ihr Debüt bei Union am vergangenen Wochenende gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg, mit dem Magath 2009 Deutscher Meister geworden war, mit 1:2 verloren.
Am Sonntag: Magath zu Gast im SPORT1-Doppelpass
Die kommenden Aufgaben dürften nicht einfacher werden: Am Freitagabend reisen die „Eisernen“ zum Champions-League-Aspiranten RB Leipzig und sollten dort bestenfalls Punkte sammeln, um auf den letzten Metern der Saison nicht doch noch in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang noch sechs Punkte.
Die Partie in Leipzig dürfte auch am Sonntag im SPORT1-Doppelpass (11 bis 13:30 Uhr aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen) besprochen werden. Zur Gesprächsrunde gehört dann auch Felix Magath.