Union Berlin: Felix Magath kritisiert Entscheidung für Eta

Jakob Lüers 22.04.2026 • 17:43 Uhr Marie-Louise Eta ist die erste Bundesliga-Trainerin der Geschichte. Während es aus weiten Teilen des Landes Zuspruch für den Schritt gibt, hat Felix Magath die Köpenicker nun hart für die Entscheidung kritisiert.

Der Name Marie-Louise Eta sorgt auch in der Woche nach ihrem Debüt an der Seitenlinie weiterhin für Gesprächsstoff: Während es von vielen Seiten Lob und Zuspruch für die mutige Entscheidung gab, hat Felix Magath die historische Anstellung von Eta bei Union Berlin nun jedoch scharf kritisiert.

Bei Sky90 fand der ehemalige Trainer deutliche Worte: „Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es fahrlässig oder vielleicht sogar verantwortungslos ist, wenn man einer U19-Trainerin eine Bundesligamannschaft übergibt.“

Fehlende Erfahrung: Magath attackiert Union

Dabei sei es Magath egal, ob es sich bei der angestellten Person um eine Frau oder einen Mann handle – das sei „völlig wurscht“. Es gehe ihm zuvorderst um die mangelnde Erfahrung auf Top-Niveau: „Ich kenne sie nicht, ich kenne auch andere U19-Trainer nicht. Aber wir müssen sehen: Die Fußball-Bundesliga ist etwas anderes als der U19-Wettkampf“, erklärte der 72-Jährige seinen Standpunkt.

Trainerinnen und Trainer, die bisher nur Jugendfußball gecoacht hätten, seien „überfordert“ mit Bundesligafußball, befand Magath weiter. Eta hatte ihr Debüt bei Union am vergangenen Wochenende gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg, mit dem Magath 2009 Deutscher Meister geworden war, mit 1:2 verloren.

Am Sonntag: Magath zu Gast im SPORT1-Doppelpass

Die kommenden Aufgaben dürften nicht einfacher werden: Am Freitagabend reisen die „Eisernen“ zum Champions-League-Aspiranten RB Leipzig und sollten dort bestenfalls Punkte sammeln, um auf den letzten Metern der Saison nicht doch noch in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang noch sechs Punkte.