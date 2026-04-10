Vincent Kompany deutlich: "Er hat ein bisschen über der Schmerzgrenze gespielt"

Tobias Wiltschek 10.04.2026 • 15:01 Uhr Vor dem Spiel beim FC St. Pauli gibt sich Bayern-Coach Vincent Kompany bedeckt, was einen möglichen Einsatz von Harry Kane betrifft.

Der FC Bayern steht vor dem nächsten Schritt Richtung Meisterschaft, doch über der Startelf vor dem Gastspiel beim FC St. Pauli (Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) am Millerntor schwebt ein Fragezeichen hinter dem wichtigsten Torschützen.

Harry Kane, der beim dramatischen Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (2:1) am vergangenen Dienstag über die volle Distanz ging, ist angeschlagen. „Harry Kane ging es nach dem Spiel gut, er hat ein bisschen über der Schmerzgrenze gespielt“, gab Vincent Kompany am Freitag bei der Pressekonferenz Einblick in den Zustand des Engländers.

Zwar gab es laut dem Trainer am Tag nach der Belastung „keine Reaktion“, was er als „das Wichtigste“ bezeichnete, dennoch ist ein Einsatz von Beginn an nicht garantiert. Die medizinische Abteilung der Bayern beobachtet die Belastungsreaktion des 32-Jährigen genau, um kein Risiko für das anstehende Rückspiel gegen Madrid am nächsten Mittwoch einzugehen.

FC Bayern: Kompany kündigt Wechsel an

Schon in den vergangenen Wochen hatte Kompany immer wieder betont, dass der Erfolg des FC Bayern im Frühjahr 2026 auf der Breite des Kaders fußt. Angesichts der Terminhatz im April deutete der Belgier mögliche Veränderungen in der Startformation an, sollte Kane nicht bei einhundert Prozent sein.

„Wir müssen schauen, was wir in dieser Saison gemacht haben: Wir sind am 10. April nur an diesem Punkt, weil die gesamte Mannschaft beteiligt war“, erklärte der Coach und fügte hinzu: „Wenn wir ein, zwei Wechsel machen, dann haben wir das schon die ganze Saison so gemacht.“

Bisher ist dieser Plan aufgegangen: Kane führt die Torschützenliste der Bundesliga weiterhin souverän an und scheint seine leichten Probleme, die ihn bereits vor der Länderspielpause kurzzeitig ausbremsten, gut wegzustecken.