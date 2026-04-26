Vor PSG-Kracher: FC Bayern verkündet nächsten Ausfall!

Philipp Heinemann 26.04.2026 • 15:25 Uhr Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen auf Raphael Guerreiro verzichten. Der Allrounder zieht sich eine muskuläre Verletzung zu.

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Raphael Guerreiro verzichten.

Der Portugiese zog sich beim 4:3-Erfolg der Münchner in der Bundesliga gegen den FSV Mainz einen „kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel“ zu – das gab der Rekordmeister am Tag nach dem Spiel bekannt.

Wie lange der 32-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, ausfällt, gaben die Münchner nicht bekannt.

Guerreiro erlebt schwachen Tag gegen Mainz

Guerreiro ist nach Serge Gnabry (Saison-Aus), Tom Bischof und Lennart Karl (Rückkehr nach Muskelfaserriss steht bei beiden bevor) der vierte Spieler, der aktuell eine Zwangspause einlegen muss.

Beim Spiel gegen die Mainzer erlebte Guerreiro einen eher schwachen Tag: Vor dem ersten Gegentreffer verlor er einen wichtigen Zweikampf im Strafraum, das 0:2 leitete er mit einem Ballverlust ein. In der 57. Minute war er durch Jamal Musiala ersetzt worden, der sich beim erstaunlichen Comeback-Erfolg zum Man of the Match aufschwang.