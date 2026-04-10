Werder: Boniface vorerst keine Option

SID 10.04.2026 • 12:19 Uhr Victor Boniface ist trotz der Rückkehr ins Mannschaftstraining vorerst keine Option für Werder Bremens Trainer Daniel Thioune. Der Leihstürmer von Bayer Leverkusen hat noch deutlichen Rückstand.

Der potenzielle Topstürmer Victor Boniface ist trotz der Rückkehr ins Mannschaftstraining vorerst keine Spieloption für Werder Bremens Trainer Daniel Thioune.

„Es ist offensichtlich, dass wir schon davon ausgegangen sind, dass Victor in einem körperlich besseren Zustand zu uns zurückkehrt“, sagte Thioune vor der wichtigen Partie am Sonntag beim 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): „Wir haben uns vor wenigen Tagen entschieden, dass er über das Mannschaftstraining, nicht das Individualtraining wieder herangeführt wird.“

Werder: Boniface fehlt nach einer Knie-Operation

Derzeit sei der Zeitpunkt für einen Einsatz noch nicht der richtige. Boniface war nach einer Knie-Operation zwar früh, aber mit offensichtlich fehlender Fitness von seinem Stammverein Leverkusen an die Weser zurückgekehrt. Thioune betonte aber, dass er hinter Boniface stehe und mahnte an, nicht ohne Kenntnis der Begleitumstände über den 25 Jahre alten Leihspieler zu richten.