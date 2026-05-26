Absteiger Wolfsburg verurteilt Hasskommentare gegen Maehle

SID 26.05.2026 • 16:55 Uhr Der 29-Jährige wird nach seiner frühen Gelb-Roten Karte im Relegations-Rückspiel im Netz beleidigt und erhält sogar Drohungen.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat nach der bitteren Pleite in der Relegation Hass und Gewaltandrohungen im Netz gegen seinen Spieler Joakim Maehle „aufs Schärfste“ verurteilt. „Gerade in solchen Momenten gehören Kritik, Wut und Diskussionen zum Fußball dazu. Was Joakim Maehle aktuell jedoch an persönlichen Anfeindungen, Beleidigungen und sogar Drohungen erfährt, überschreitet jede Grenze“, schrieben die Wölfe am Dienstag in den sozialen Netzwerken.

Abwehrspieler Maehle hatte am Montagabend beim 1:2 n.V. im Relegations-Rückspiel beim SC Paderborn in der 14. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Zu diesem Zeitpunkt lag Wolfsburg mit 1:0 in Führung. „Unser Abstieg ist nicht die Verantwortung eines einzelnen Spielers. Er ist die Folge einer enttäuschenden Saison, in der wir als Klub über Monate hinweg nicht gut genug waren. Dafür tragen wir gemeinsam die Verantwortung“, schrieb der VfL.