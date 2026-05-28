Alaba blickt auf Zeit beim FC Bayern: "Heute sehe ich viele Dinge anders"

Philipp Heinemann 28.05.2026 • 19:06 Uhr David Alaba ist beim FC Bayern zum Topstar aufgestiegen. Nun erklärt er, was ihm der Verein bis heute bedeutet. "Liebe" und "Loyalität" spielt für den Österreicher eine große Rolle.

David Alaba hat auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt. Der österreichische WM-Fahrer denkt gerne an München – aufhalten will er sich mit der Vergangenheit aber nicht.

„Das war eine prägende Zeit für mich als Spieler und Mensch, ich bin dort gereift und erwachsener geworden, habe bittere Niederlagen erlebt und viele Titel gefeiert“, sagte Alaba im Interview mit Sports Illustrated.

Daher werde der FC Bayern „für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin aber niemand, der ständig in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgt.“ Auch wenn sowohl Klub als auch Stadt fest zu seiner Geschichte gehörten.

Anfänge in München: „Nicht immer einfach“

Geboren wurde der 33-Jährige, der sich jüngst von Real Madrid verabschiedet hat, in Wien: „Allerdings wurde München nach 13 Jahren für mich zu einem zweiten Zuhause, ich habe sehr gerne dort gewohnt.“

Alaba kam als Nachwuchsspieler zum FCB, beim Rekordmeister entwickelte er sich rasch zum Publikumsliebling.

„Gerade als junger Spieler, wenn man plötzlich in der Öffentlichkeit steht und viel Aufmerksamkeit bekommt, ist das nicht immer einfach“, berichtete Alaba: „Heute, mit 33, sehe ich viele Dinge anders als noch vor zehn Jahren und gehe anders damit um.“

Jede Karriere bringe Höhen und Tiefen mit sich: „Ich habe zum Beispiel durch Verletzungen viel gelernt – gerade, was den Umgang mit Rückschlägen angeht.“

Alaba spricht über Liebe und Loyalität

Am Anfang der Laufbahn nehme man sich viele Dinge, wie öffentliche Kritik, noch mehr zu Herzen. „Mit der Zeit lernt man aber, besser damit umzugehen. Je länger eine Karriere dauert, desto gefestigter wirst du als Spieler und Mensch“, sagte Alaba.

Welche Werte ihm auf seinem Reifeprozess wichtig sind? „Respekt“, meinte Alaba und ergänzte dann noch: „Dann ist Liebe für mich ein sehr wichtiger Wert, besonders im Zusammenhang mit der Familie und meinem engeren Umfeld. Und Loyalität.“