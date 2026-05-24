Alabas emotionaler "Stuhl-Abschied" von Real Madrid

Niklas Sagner 24.05.2026 • 10:07 Uhr Die Zeit von David Alaba bei Real Madrid ist nun vorbei. Neben dem Abschied von Klub-Legende Dani Carvajal, wurde auch der Österreicher gebührend gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei auch der berühmte Klappstuhl.

Fünf Jahre spielte David Alaba bei Real Madrid. Seine Zeit in Spanien war geprägt von schweren Verletzungen. Trotzdem liebten ihn die Fans – und das zeigten sie dem Österreicher ein letztes Mal bei dessen Abschied im Santiago Bernabeu.

„Wir haben gemeinsam so viele Erfolge erzielt, und vor allem danke ich euch dafür, dass ihr in einer sehr schwierigen Phase meiner Karriere, als ich meine Knieverletzung hatte, an meiner Seite wart. Ihr wart immer für mich da, und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Der Verein und ihr alle werdet immer in meinem Herzen bleiben.“ Mit diesen emotionalen Worten richtete sich Alaba nach dem 4:2-Sieg am Samstagabend gegen Athletic Bilbao, bei dem der Österreicher in der Startelf stand, an die Anhänger der Königlichen.

Doch Alaba zeigte auch, während er alleine im Mittelkreis des großen Madrider Stadions stand, seine Bescheidenheit und Demut. „Ich habe mich nicht groß vorbereitet, daher wird meine Rede sehr kurz ausfallen und ich bin extrem schüchtern“, eröffnete der Defensivspieler seine Rede. Danach durfte aber auch der Jubel mit seinem berüchtigten Klappstuhl nicht fehlen.

Auch einige Zuschauer machten mit und reckten ebenfalls weiße Klappstühle gen Himmel. Am Spielfeldrand warteten Alabas Lebensgefährtin Shalimar und die beiden gemeinsamen Kinder.

Wegbegleiter verabschieden sich von Alaba

Zum Abschluss seiner Ansprache lenkte er direkt von seiner Person ab und feierte Real-Legende Dani Carvajal: „Mehr habe ich nicht zu sagen, also lasst uns weiter die Legende feiern, diesen großartigen Menschen, unseren Anführer: Dani! Dani! Dani! Carvajal!“

Bereits in den vergangenen Tagen verabschiedeten sich Alabas ehemalige Mitspieler auf Social Media. Am emotionalsten wendete sich wohl Jude Bellingham an den Österreicher. Unter anderem schrieb sein guter Freund: „Mein Nachbar in der Umkleidekabine, jeden Tag und im Bus zu jedem Spiel. Wie schwer wird es sein, nach links zu schauen und dich dort nicht zu sehen, dich bei jeder Aktion auf dem Spielfeld nicht zu hören, nicht jedes neue Produkt zu klauen, das du in deinen Spind mitgebracht hast, und meinen Onkel Dave nicht mehr da zu haben, wenn wir ein Problem hatten oder einen Witz teilen wollten.“

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