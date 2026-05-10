"Alles möglich": TSG hofft noch auf die Königsklasse

SID 10.05.2026 • 06:28 Uhr Die TSG hofft noch auf den Einzug in die Champions League. Am letzten Spieltag sind die Kraichgauer aber auch vom Ergebnis des punktgleichen VfB Stuttgart, der das bessere Torverhältnis hat, abhängig.

Die volle Zufriedenheit wollte sich bei Oliver Baumann trotz des 1:0 (1:0)-Heimsieges am Samstagnachmittag über Werder Bremen nicht einstellen. Das lag daran, dass der VfB Stuttgart zeitgleich Bayer Leverkusen mit 3:1 (2:1) geschlagen hatte – und die TSG Hoffenheim am letzten Spieltag im Rennen um die Champions League nun vom Ergebnis der Schwaben abhängig ist. „Es ist alles möglich, wir müssen unsere Aufgabe erfüllen“, sagte die deutsche Nummer eins bei Sky dennoch.

Während die TSG am kommenden Samstag zum Saisonfinale bei Borussia Mönchengladbach antritt (15.30 Uhr), gastiert Stuttgart parallel bei Eintracht Frankfurt. Als Tabellenvierter ist der VfB punktgleich mit Hoffenheim, hat aber die um fünf Treffer bessere Tordifferenz.

Hoffenheim: Champions League wäre etwas „ganz, ganz Großes“

Gegen Werder hätte Hoffenheim die Möglichkeit gehabt, den Rückstand in Sachen Torverhältnis zu verkleinern – agierten die Gäste nach der frühen Roten Karte für Yukinari Sugawara (5.) doch beinahe das gesamte Spiel über zu zehnt. Doch mehr als der Treffer von Bazoumana Touré (26.) sprang für nervös wirkende Hoffenheimer nicht heraus. „Wir hatten ordentliche Möglichkeiten, ich hätte mir aber mehr gewünscht“, analysierte Baumann, „wenn du das zweite Tor machst, wird es etwas einfacher.“

Dennoch erhielt die TSG durch den Dreier letztlich die Chance auf die Königsklasse, was Sportgeschäftsführer Andreas Schicker positiv bewertete: „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir im letzten Spiel um die Champions League kämpfen, hätte ich es direkt unterschrieben“, sagte der Österreicher.